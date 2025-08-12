La respuesta del público argentino a los precios para ver a Andrea Bocelli en el Colón

A pesar de tener entradas de casi un millón de pesos, los ingresos para ver al tenor italiano se agotaron en tan solo un par de horas: cuánto costaban

El regreso de artistas internacionales de primer nivel a la Argentina siempre genera una gran expectativa. En muchas ocasiones, ver a estas figuras implica pagar "precios internacionales", una realidad a la que los fans se han acostumbrado. Sin embargo, la próxima visita de Andrea Bocelli al Teatro Colón llevó esta situación a un nivel que sorprendió a muchos, con entradas que se acercaron al millón de pesos. A pesar de lo elevado de los costos, la respuesta del público fue contundente: los tickets para el show se agotaron en tan solo un par de horas, demostrando la fidelidad de sus seguidores y el interés por un evento único.

El aclamado tenor italiano se presentará el próximo 17 de noviembre en uno de los escenarios más emblemáticos de la música clásica a nivel mundial. La producción de DF Entertainment anunció que esta será la primera vez que Bocelli actúe en el histórico Teatro Colón, un evento que promete ser una noche inolvidable, fusionando la voz de un artista eterno con un entorno inigualable. El concierto, que contará con la compañía de una orquesta en vivo, será una velada íntima dedicada a la música clásica, lo que justifica, para muchos, el valor de las entradas.

Precios de entradas para ver a Andrea Bocelli en el Teatro Colón

El show de Andrea Bocelli en el Teatro Colón, una cita que promete quedar grabada en la historia de la lírica, puso a la venta sus entradas a través de la plataforma AllAccess a partir del 12 de agosto a las 10:00 y, pocas horas después, todos los tickets fueron vendidos. Los precios variaban considerablemente dependiendo de la ubicación, pero en las zonas más codiciadas, llegaron a valores que casi rompen la barrera del millón de pesos.

A continuación, el detalle de los precios, que se dividían en el valor de la entrada y un costo adicional por el "service charge" o cargo por servicio:

Palco Balcón Centro: $920.000 ($800.000 + $120.000 de cargos de servicio)

Plateas Fila 1 a 14: $879.750 ($765.000 + $114.750 de cargos de servicio)

Palco Bajo Lateral: $868.250 ($755.000 + $113.250 de cargos de servicio)

Palco Balcón Lateral: $868.250 ($755.000 + $113.250 de cargos de servicio)

Plateas Fila 15 a 22: $851.000 ($740.000 + $111.000 de cargos de servicio)

Cazuela Centro: $598.000 ($520.000 + $78.000 de cargos de servicio)

Palco Cazuela: $517.500 ($450.000 + $67.500 de cargos de servicio)

Cazuela Lateral: $483.000 ($420.000 + $63.000 de cargos de servicio)

Tertulia Centro: $483.000 ($420.000 + $63.000 de cargos de servicio)

Galería 1° Lateral: $419.750 ($365.000 + $54.750 de cargos de servicio)

Galería Centro: $442.750 ($385.000 + $57.750 de cargos de servicio)

Paraíso: $391.000 ($340.000 + $51.000 de cargos de servicio)

Palco Alto Centro: $868.250 ($755.000 + $113.250 de cargos de servicio)

Tertulia 1° Lateral: $465.750 ($405.000 + $60.750 de cargos de servicio)

Tertulia 2° Lateral: $195.500 ($170.000 + $25.500 de cargos de servicio)

Cazuela de Pie: $218.500 ($190.000 + $28.500 de cargos de servicio)

Paraíso de Pie: $218.500 ($190.000 + $28.500 de cargos de servicio)

Tertulia de Pie: $218.500 ($190.000 + $28.500 de cargos de servicio)

Galería 2° Lateral: $172.500 ($150.000 + $22.500 de cargos de servicio)

Andrea Bocelli en Argentina: una carrera de éxito a nivel mundial

El arrollador éxito en la venta de entradas se sustenta en la impresionante trayectoria de Andrea Bocelli. Con más de 30 años de carrera, el tenor vendió más de 90 millones de discos y acumuló una infinidad de reconocimientos internacionales, incluyendo seis nominaciones a los premios Grammy, seis Latin Grammy, un Globo de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

A lo largo de su carrera, Bocelli cantó para papas, presidentes y casas reales, y en los eventos más importantes del planeta. Compartió escenario con figuras de la talla de Luciano Pavarotti, Céline Dion y Ed Sheeran, demostrando su capacidad para trascender géneros y conectar con audiencias de todo tipo. El show en el Teatro Colón, lejos de ser un concierto más, se presenta como una experiencia inigualable que, a pesar de sus precios, generó una respuesta masiva y reafirmó el estatus del tenor como una de las voces más queridas y admiradas a nivel global.