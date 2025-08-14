¿Llegará a Argentina?: así es el colectivo de larga distancia viral por sus comodidades

Una empresa de Pakistán reemplazó el espacio donde va habitualmente el equipaje para armar una suites de lujo para un viaje de varias horas en micro

Los colectivos de larga distancia son una parte esencial del transporte en Argentina, un país con una vasta extensión territorial. Mucha gente recorre miles de kilómetros en autobús por turismo, trabajo o para visitar a familiares y amigos. Es por eso que, a lo largo de los años, las empresas de transporte han buscado constantemente mejorar la experiencia de viaje, ofreciendo asientos cada vez más cómodos y servicios de mayor calidad. Sin embargo, un modelo de micro que se fabrica en Pakistán y que recientemente se viralizó en las redes, lleva el concepto de comodidad a un nivel completamente nuevo, y ya se preguntan si podría llegar a las rutas argentinas.

Se trata del Yutong Master NOVA Bus, un micro de lujo popularmente conocido como "Limusina Plus", que reemplaza el espacio donde habitualmente va el equipaje por una serie de suites privadas que ofrecen un confort inigualable para los viajes de larga distancia. El modelo, operado por la empresa Super International de Pakistán, se volvió viral en Argentina por sus comodidades, que lo asemejan más a un hotel sobre ruedas que a un medio de transporte.

Así es el colectivo de larga distancia viral por sus comodidades

El micro, que se utiliza para un trayecto de aproximadamente 10 horas y media entre las ciudades de Quetta y Karachi, está diseñado para ofrecer una experiencia de primera clase. En el segundo piso, el bus cuenta con dos filas de butacas en formato 2+1, mientras que en el "deck" inferior, donde se guardaría el equipaje, se encuentra la característica más llamativa: suites privadas con capacidad para dos personas, equipadas con todas las comodidades.

Las "habitaciones" de este colectivo de lujo incluyen:

Cama y asientos reclinables: El asiento se reclina por completo para ofrecer una experiencia similar a la de una cama.

El asiento se reclina por completo para ofrecer una experiencia similar a la de una cama. Televisión LED propia: Cada suite cuenta con una pantalla para el entretenimiento de los pasajeros.

Cada suite cuenta con una pantalla para el entretenimiento de los pasajeros. Heladera y teléfono: Las suites están equipadas con una pequeña heladera para bebidas y un teléfono para comunicarse directamente con el chofer.

Las suites están equipadas con una pequeña heladera para bebidas y un teléfono para comunicarse directamente con el chofer. Privacidad: Disponen de cortinas para evitar la luz solar y garantizar un ambiente de descanso.

En la parte trasera del vehículo se encuentra un pequeño compartimento para el equipaje de los pasajeros y una despensa con snacks y bebidas, lo que completa el servicio de lujo. Si bien no tienen baño privado, la comodidad que ofrecen para viajes largos es notable.