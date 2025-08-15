Hasta el domingo, los centros comerciales de IRSA celebran el Día del Niño con talleres, shows y juegos para toda la familia. Las propuestas

En tiempos de vacas flacas, el Día del Niño se celebra con propuestas que no requieren gastar un peso. Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, los shoppings del Grupo IRSA en distintas provincias abrirán sus puertas con una agenda de actividades pensadas para las infancias y sus familias, todas con entrada libre y gratuita. Música en vivo, talleres artísticos, juegos y experiencias inmersivas se combinan para ofrecer un fin de semana de celebración federal, en el que los más chicos serán protagonistas.

"El Día del Niño es una ocasión muy especial para toda la familia, y queremos que nuestros centros comerciales sean protagonistas de esa celebración. Por eso, proponemos experiencias gratuitas y de calidad que invitan a grandes y chicos a disfrutar de espectáculos y actividades culturales en un entorno seguro, cómodo y accesible", dijo Gastón Manganiello, Chief Marketing & Growth Officer de IRSA.

La iniciativa incluye a todos los centros comerciales del grupo, desde el Abasto Shopping porteño hasta el Mendoza Shopping, pasando por propuestas en Córdoba, Salta, Neuquén y Santa Fe. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano habrá festivales, kermeses y espectáculos musicales con figuras reconocidas del universo infantil. En el interior, cada shopping adaptará su programación con actividades propias, como pistas de patinaje, planetarios, estaciones de juego y talleres creativos.

El objetivo: ofrecer un festejo inclusivo, pensado para que ninguna familia se quede afuera, y que los chicos puedan disfrutar de actividades de calidad sin que eso implique un gasto extra.

CABA y GBA: música, arte y juegos para todos

Abasto Shopping pondrá toda la energía en el Festival Abastitos, que se desarrollará los tres días —15, 16 y 17 de agosto— desde las 16 horas en el patio de comidas del segundo piso. El programa incluye shows gratuitos de artistas infantiles como Cantando con Adriana, Los Raviolis y Dúo Telescópico, figuras destacadas del entretenimiento para chicos. Además, habrá stands itinerantes de glitter y peinados, sorteos con importantes premios y acceso al Museo de los Niños, que estará abierto durante toda la semana.

En Patio Bullrich, el sábado 16 a las 16, el homenaje a María Elena Walsh correrá por cuenta de la banda Los Rockan. La actividad se realizará en Patio Point, con entrada gratuita e inscripción previa vía app Appa!

El mismo sábado, Alcorta Shopping invitará a disfrutar de una Kermese Vintage en la Plaza de Juegos (tercer nivel) de 15 a 17. Juegos, música y ambientación especial formarán parte de esta propuesta, también con acceso libre y registro previo en Appa!

El Alto Palermo apostará por despertar al "niño interior" de los visitantes con Alto Flashback: una pantalla gigante de Pac-Man y un Tetris de premio para quienes se animen a jugar, del viernes 15 al domingo 17, de 15 a 20, en el segundo piso. Además, el sábado y domingo habrá un espacio para celebrar con las mascotas, donde cada familia podrá llevarse un recuerdo con las huellas de su "niño perruno".

Para quienes viven en zona sur del Gran Buenos Aires, Alto Avellaneda programó dos jornadas —15 y 16 de agosto, de 15 a 20— con propuestas de arte circense, espacios de fotografía con photo spots y selfie spots, talleres de trenzas y stand glitter, entre otras actividades. Todo, sin costo y con foco en la creatividad y la interacción en familia.

Patio Bullrich rinde homenaje a María Elena Walsh con Los Rockan, el 16/8 a las 16 h. Gratis

En la zona oeste, Terrazas de Mayo ofrecerá hasta el 17 de agosto encuentros con entrañables personajes para que los más chicos puedan sacarse fotos y llevarse un recuerdo especial. El cierre será el domingo con un show infantil gratuito, que también requiere inscripción previa por Appa!

En el interior: del hielo al planetario

La propuesta también se replica en distintos puntos del país, con actividades que, en algunos casos, se extienden más allá del fin de semana del Día del Niño.

Ribera Shopping (Santa Fe) : inaugurará su primera pista de patinaje sobre hielo , abierta del 15 de agosto al 20 de septiembre, una atracción inédita para disfrutar en familia.

: inaugurará su primera , abierta del 15 de agosto al 20 de septiembre, una atracción inédita para disfrutar en familia. Alto Noa (Salta) : todos los domingos de agosto, de 15 a 17, habrá animaciones, juegos, pintacaritas, pochoclos y algodón de azúcar para compartir.

: todos los domingos de agosto, de 15 a 17, habrá y para compartir. Alto Comahue (Neuquén) : ofrecerá un original taller de capas de superhéroes y superheroínas para fomentar creatividad, autoestima y la idea de que "todos tenemos poderes".

: ofrecerá un original y para fomentar creatividad, autoestima y la idea de que "todos tenemos poderes". Córdoba Shopping (Córdoba) : presenta seis estaciones de juegos imantados disponibles todo el día, sin turnos ni reservas. Además, actividades especiales con la reconocida marca Imanix los fines de semana del 10 y 17 de agosto, con inscripción gratuita vía Appa!

: presenta disponibles todo el día, sin turnos ni reservas. Además, actividades especiales con la reconocida los fines de semana del 10 y 17 de agosto, con inscripción gratuita vía Appa! Mendoza Shopping (Mendoza): experiencias inmersivas en el Planetario con Jurassic Dome, Luna y Estrellas, del 16 al 19 de agosto, de 12 a 21 y el 18 y 19 de agosto, de 17 a 21 horas . En paralelo, un stand de coloreo permitirá que los niños pinten dibujos alusivos a cada experiencia y se lleven su obra como recuerdo.

"Nuestro propósito es que cada visita se convierta en un momento único, fortaleciendo a los shoppings como espacios de encuentro y disfrute para la comunidad. Seguimos impulsando propuestas que generen emociones positivas y, al mismo tiempo, acompañen el desarrollo de la actividad económica." remarcó Manganiello.

Más que una agenda de espectáculos, la propuesta apunta a regalar experiencias y momentos compartidos. En este Día del Niño, los shoppings del Grupo IRSA convierten sus pasillos y plazas en escenarios de juego, arte y música, con actividades de entrada libre y gratuita que invitan a las familias a redescubrir la ciudad y disfrutar sin mirar el bolsillo.