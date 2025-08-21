En tiempos de crisis, es uno de los rituales que los argentinos más se niegan a abandonar. iProfesional relevó cuánto cuesta darse ese "gustito"

Los cafés de Buenos Aires son un refugio en esta gran Ciudad. Un lugar elegido para hacer una pausa, encontrarse con amigos, leer un libro o simplemente ver pasar la gente u observar a los vecinos de mesa. En tiempos de crisis, es uno de los rituales que los argentinos más se niegan a abandonar.

Por eso, iProfesional relevó cuánto cuesta tomar un café espresso en los principales bares porteños. La Confitería La Ideal de Suipacha 384 encabeza el ránking con el precio más alto de un café en la Ciudad. Fundada en 1912, en la década del '20, fue el lugar elegido por el ex presidente Hipólito Irigoyen y Marcelo Torcutao de Alvear para hacer sus pedidos. Desde Arturo Illia, Carlos Gardel, Yoko Ono, Alan Parker, Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones y Vittorio Gassman, pasaron por sus mesas. Jorge Luis Borges iba a desayunar, aseguran los que saben.

Tomar un café en La Ideal cuesta 4.700 pesos

Famoso por sus milongas, luego fue cerrado por cinco años por refacciones, abrió sus puertas en 2022 con nuevos dueños y totalmente restaurada. Es uno de los lugares imperdibles por su belleza y su servicio, por eso es muy común ver filas para poder entrar. Sentarse a tomar un café en este Bar Notable cuesta 4.700 pesos.

El reabierto bar La Academia y los bares La Giralda y La Opera, ambos del mismo dueño y ubicados sobre avenida Corrientes, comparten el segundo lugar del podio. La Giralda es un histórico Bar Notable ubicado en Corrientes 1453. Fundado en 1930, fue históricamente el lugar de cita obligada para bohemios e intelectuales. Su dueña falleció y el bar fue vendido, luego de un gran trabajo de restauración abrió en 2019. La estrella del lugar es su chocolate con churros que cuesta $12.000. Para esta nota nos detendremos el precio de un café espresso que es de $4.500, si se lo pide decafeinado cuesta 5.000 pesos.

La Ópera, ubicado en la esquina de Corrientes y Callao, fue fundado en 1928. Por esas cosas raras del destino no es Bar Notable, aunque esta presente en Buenos Aires desde antes de la construcción del Obelisco. En 2022 fue cerrado durante cinco meses y sus dueños lo restauraron respetando su historia. Lo nuevo fue construirle sobre Callao un mini local para hacer take off de chocolate y churros, pero desde hace tres años no fue abierto. Este clásico de Buenos Aires ofrece un café espresso por 4.500 pesos.

En La Giralda, la estrella es su chocolate con churros que cuesta $12.000

El histórico Bar Notable La Academia reabrió sus puertas en 1930 en Callao casi esquina Corrientes. Pero el año pasado no pudo renovar el contrato por la alta suma de dinero que le pedían y se mudó a Montevideo 341, donde estaba el restaurante Pippo que cerró en la pandemia. Su dueño Roberto López lo reabrió el 18 de junio y mantiene sus mesas de pool, billar, ping pong, metegol y hasta se puede jugar a las cartas. Un café espresso cuesta $4.500, abierto desde las 7 a las 4 de la mañana es un muy buen refugio para los trasnochadores.

El tercer lugar del podio lo ocupa La Biela, ubicado en Quintana 596, frente al cementerio de Recoleta. Abierto desde las 7 a las 2 de la mañana del día siguiente es un refugio de políticos, escritores, intelectuales. No se sabe cuándo fue fundado, pero aseguran que antes que el cementerio. Primero se llamó "La Viridita", luego "Aerobar", pero en la década del '50 una historia le cambió el nombre. Beto Mieres, un amante de la velocidad rompió la biela del auto en la esquina y entró al bara tomar un café, desde ahí Juan Manuel Fangio y Froilán González entre otros, le cambiaron el nombre. Por eso, este bar Notable tiene la estatua de Froilán González y adentro a dos de sus habitués Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Sentarse en una de las mesas de La Biela a tomar un café espresso cuesta 4.000 pesos.

En los históricos Bares Notables El Tortoni y Los Galgos el café tiene el mismo valor. El Café Tortoni está ubicado en avenida de Mayo 825, es fácil descubrirlo porque en su vereda siempre hay fila para entrar. Los turistas saben de su fama mundial y van a visitarlo. Su página de presentación asegura que fue fundado en 1958, aunque en ese entonces estaba ubicado en Esmeralda y Rivadavia. Visitado por políticos, intelectuales y artistas lleva su nombre en homenaje al célebre Tortoni de París. Su clásica leche merengada ya no existe, una gran pérdida. Sentarse a tomar un café espresso con combinación de granos seleccionados cuesta 3.800 pesos.

En la esquina de Callao y Lavalle está el histórico bar Los Galgos, fundado en 1930. Un Bar Notable visitado por intelectuales, políticos y escritores. Por sus mesas estuvieron desde Arturo Frondizi, Enrique Santos Discépolo, Aníbal Troilo y Luca Prodan. Fue vendido y restaurado hasta el mínimo detalle por su actual dueño Julián Díaz quién lo reabrió en 2015. Famoso por su tortilla y revuelto gramajo, es un lugar donde se puede tomar un café espresso por 3.800 pesos.

En La Academia un café espresso cuesta 4.500 pesos

Un café en el renovado Almacén Lavalle sale 2.900 pesos

A pocos metros, en la esquina de Lavalle y Rodríguez Peña, está el renovado Almacén Lavalle. Un Bar Notable que fue fundado en 1930 y hace poco fue vendido y restaurado y pertenece al Grupo Los Notables. El cambio le dio vida, aunque su historia sigue viva. A partir de las 20 horas, a veces cuesta conseguir mesa. Famoso por sus pebetes, tortillas y en esta nueva era, por su pomelada con romero y cerveza y sidra tirada. Visitarlo, hacer una pausa y beber un café espresso cuesta 2.900 pesos.

En la esquina de Corrientes y Talcahuano está el café Ouro Preto. Aunque remodelado y sin su histórica barra en la que todos se sentaban para hacer una pausa y probar su café, ya que "tuesta su propio blend especial con los mejores granos traídos de Colombia y Brasil". Convoca a abogados por su cercanía con Tribunales y también a escritores, bohemios músicos y actores. Fundado en 1947 es un clásico. Probar su café cuesta 2.800 pesos.

San Telmo es un barrio que reúne mucha historias y cafés queridos. La Poesía ubicado en Chile 502, pertenece al Grupo Los Notables. Un café que en sus paredes está decorado con toda clase de objetos que marcaron historia. Fundado en 1982 por el poeta Rubén Derlis, de la generación del '60, era y es el lugar elegido por los poetas. Fueron habitués desde Juan Gelman, Paco Urondo hasta Alejandra Pizarnik. Cuentan que Horacio Ferrer escribió la letra del vals Lulu. Un café en La Poesía cuesta $2.800 y si es con crema 3.000 pesos.

En el bar Británico con apenas $2.500 es posible sentarse y disfrutar de un rico espresso

En el mismo histórico barrio, en la esquina de Brasil y Defensa está el bar Británico en Brasil 399, frente al Parque Lezama. Hace unos cuantos años hizo sufrir al barrio entero, cuando se supo que lo iban a cerrar. Los vecinos se movilizaron y este bar fundado en 1930 sigue en pie. Aunque abrió sus puertas en 1928 bajo el nombre de La Cosechera. Un Bar Notable que es un clásico infantable de Buenos Aires, donde con apenas $2.500 es posible sentarse y disfrutar de un rico espresso y por $3.000 se puede pedir un café con leche.

Bares de Buenos Aires que dejaron huella en todos los que alguna vez pasaron, entraron, se sentaron, compartieron alegrías, angustias y tristezas y al salir se sintieron un poquito mejor.