Este es el ganador del Mundial del Alfajor 2025: sabor, precio y dónde lo producen

Este fin de semana se celebró una nueva edición del certamen internacional para elegir al mejor alfajor del mundo y hay un nuevo ganador

El alfajor, ese ícono de la gastronomía argentina que evoca la infancia y la tradición, vivió su gran fiesta este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco del Campeonato Mundial del Alfajor 2025, productores de todo el mundo se dieron cita para competir en un evento que busca reconocer la excelencia y la diversidad de este popular dulce. Tras una rigurosa evaluación, el jurado dio a conocer al gran ganador, un alfajor artesanal que, con una combinación de sabores poco convencional, se alzó con el máximo galardón y sorprendió a todos los presentes.

El Campeonato Mundial del Alfajor, que en su cuarta edición se consolidó como una referencia del sector, no es solo una competencia, sino una verdadera vitrina para la industria, desde las pequeñas empresas familiares hasta las grandes marcas. El evento, que se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero, contó con la presencia de un público entusiasta que pudo degustar y celebrar la pasión por este manjar. La expectativa era enorme, y el nombre del ganador, finalmente, resonó entre los pasillos del predio, demostrando que la innovación y la calidad artesanal pueden superar a las grandes producciones.

El alfajor ganador del Mundial del Alfajor 2025: Blanco con nueces, de Chacra Los Retamos

El gran campeón del Mundial del Alfajor 2025 es un producto de la marca Chacra Los Retamos, oriunda de El Hoyo, Chubut. El alfajor ganador se destacó por una combinación de ingredientes que lo hizo irresistible para el jurado:

Galleta de harina de nuez: Una base diferente que le aporta un sabor y una textura inconfundibles.

Relleno de dulce de leche: El corazón de cualquier alfajor tradicional, en este caso, fue premiado con la Medalla de Oro a "Mejor Dulce de Leche".

Cobertura de chocolate blanco: Este ingrediente, que le da el toque final al alfajor, también le valió la Medalla de Plata en la categoría "Chocolate Blanco".

El producto fue el gran protagonista de la jornada y su dueña, Almendra Guillier, emocionada, no pudo ocultar la sorpresa y la alegría por el galardón. "Fue un desborde total, no me lo esperaba", expresó a través de las redes sociales, donde agradeció a su familia, a la organización del evento y a su equipo de trabajo. El éxito de este alfajor resalta la importancia de la experimentación y la búsqueda de nuevos sabores para diferenciarse en un mercado tan competitivo.

La gran victoria del alfajor de harina de nuez y dulce de leche de Chacra Los Retamos es un ejemplo de la diversidad y el talento que se encuentran en la industria. El producto se comercializa a través de internet a un precio de $3.800 la unidad, un valor que refleja su carácter artesanal y la calidad de sus ingredientes.

Todos los ganadores del Mundial de Alfajor 2025

El Campeonato Mundial del Alfajor es un evento único en su tipo, y su jurado, compuesto por expertos, utiliza un método de Cata a Ciegas para evaluar las muestras. Los alfajores son analizados en función de más de 35 características sensoriales, asegurando que la evaluación se centre exclusivamente en la calidad del producto, sin importar la marca o el tamaño de la empresa.

En cada una de las categorías, los ganadores fueron: