Este es el ganador del Mundial del Alfajor 2025: sabor, precio y dónde lo producen
El alfajor, ese ícono de la gastronomía argentina que evoca la infancia y la tradición, vivió su gran fiesta este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco del Campeonato Mundial del Alfajor 2025, productores de todo el mundo se dieron cita para competir en un evento que busca reconocer la excelencia y la diversidad de este popular dulce. Tras una rigurosa evaluación, el jurado dio a conocer al gran ganador, un alfajor artesanal que, con una combinación de sabores poco convencional, se alzó con el máximo galardón y sorprendió a todos los presentes.
El Campeonato Mundial del Alfajor, que en su cuarta edición se consolidó como una referencia del sector, no es solo una competencia, sino una verdadera vitrina para la industria, desde las pequeñas empresas familiares hasta las grandes marcas. El evento, que se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero, contó con la presencia de un público entusiasta que pudo degustar y celebrar la pasión por este manjar. La expectativa era enorme, y el nombre del ganador, finalmente, resonó entre los pasillos del predio, demostrando que la innovación y la calidad artesanal pueden superar a las grandes producciones.
El alfajor ganador del Mundial del Alfajor 2025: Blanco con nueces, de Chacra Los Retamos
El gran campeón del Mundial del Alfajor 2025 es un producto de la marca Chacra Los Retamos, oriunda de El Hoyo, Chubut. El alfajor ganador se destacó por una combinación de ingredientes que lo hizo irresistible para el jurado:
- Galleta de harina de nuez: Una base diferente que le aporta un sabor y una textura inconfundibles.
- Relleno de dulce de leche: El corazón de cualquier alfajor tradicional, en este caso, fue premiado con la Medalla de Oro a "Mejor Dulce de Leche".
- Cobertura de chocolate blanco: Este ingrediente, que le da el toque final al alfajor, también le valió la Medalla de Plata en la categoría "Chocolate Blanco".
El producto fue el gran protagonista de la jornada y su dueña, Almendra Guillier, emocionada, no pudo ocultar la sorpresa y la alegría por el galardón. "Fue un desborde total, no me lo esperaba", expresó a través de las redes sociales, donde agradeció a su familia, a la organización del evento y a su equipo de trabajo. El éxito de este alfajor resalta la importancia de la experimentación y la búsqueda de nuevos sabores para diferenciarse en un mercado tan competitivo.
La gran victoria del alfajor de harina de nuez y dulce de leche de Chacra Los Retamos es un ejemplo de la diversidad y el talento que se encuentran en la industria. El producto se comercializa a través de internet a un precio de $3.800 la unidad, un valor que refleja su carácter artesanal y la calidad de sus ingredientes.
Todos los ganadores del Mundial de Alfajor 2025
El Campeonato Mundial del Alfajor es un evento único en su tipo, y su jurado, compuesto por expertos, utiliza un método de Cata a Ciegas para evaluar las muestras. Los alfajores son analizados en función de más de 35 características sensoriales, asegurando que la evaluación se centre exclusivamente en la calidad del producto, sin importar la marca o el tamaño de la empresa.
En cada una de las categorías, los ganadores fueron:
- Mejor Cobertura de Chocolate Negro: Thionis - Alfajor relleno de dulce de leche con cobertura de chocolate semiamargo
- Mejor Cobertura de Chocolate Blanco: Mhor Mío - Alfajor de chocolate blanco relleno de dulce de leche
- Mejor Alfajor Glaseado: Chocolezza - Alfajor relleno de ddl repostero con baño azucarado
- Mejor Relleno de Dulce de Leche: Chacra Los Retamos - Alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco
- Mejor Relleno de Fruta: Noli alfajores - Alfajor de tapas de cacao y naranja, relleno de dulce de leche con centro de gelde uvilla cubierta con merengue seco elaborado con cacao ecuatoriano
- Mejor Alfajor Relleno de Dos Sabores: El placer de los Dioses - Alfajor de galletas de chocolate, contención de ddl y corazón de crema de pistachos con fideos de arroz tostados, cubierto con chocolate con leche al 40% de cacao y espolvoreado con pistacho molido y semillas de sésamo tostadas
- Mejor Galleta de Alfajor: Bacará - Alfajor de dulce de leche cubierto con merengue italiano
- Mejor Alfajor Tradicional estilo Marplatense: La Aldea - Alfajor de chocolate relleno de extra ddl bañado en cobertura chocolate blanco
- Mejor Alfajor Exótico: Cruz Velazco - Alfajor de harina de nuez relleno de ganache de chocolate con licor al café y baño chocolate semiamargo
- Mejor Alfajor de Maicena: Gulero - Alfajor de maicena relleno de dulce de leche y coco tostado, la masa tiene un toque unico de limon y decorado con ralladura de coco
- Mejor Alfajor Saludable: Chacra Los Retamos - Alfajor integral orgánico, relleno de dulce de leche y pasta de mani, con cobertura 80% cacao y pétalos de calendula agroecológica
- Mejor Textura: Señor Alfajor - Alfajor con cobertura de chocolate balbo con almendras tostadas con blend de ddl y galleta extra coco
- Mejor Aroma a Alfajor: Entre Dos - Alfajor relleno de ddl cubierto de choco amarco sin tacc
- Mejor Alfajor Simple: Señor Alfajor - Cobertura de chocolate con leche con kaif galletas de cacao y vainilla relleno con blend de dulce de leche
- Mejor Alfajor de Tres Capas: Barrigon Chingolo - Alfajor negro triple relleno de ddl y frutilla
- Mejor Alfajor de Autor: Ególatra - Alfajor con tapas crocantes de cacao premium relleno con una suave ganache de chocolate semi amargo y un bombón bubái en su interior con corazón de chocolate con leche relleno de kadaif y pistacho todo bañado en chocolate cobertura con leche
- Mejor Alfajor Pyme: Celisano - Alfajor sin gluten relleno de membrillo, sin lactosa ni derivados de leche
- Mejor Alfajor Industrial: Arbanit Fellow - Alfajor de cucurucho con pasta de dulce de leche
- Mejor Packaging: Zafarrancho
- Mejor Stand: Vacalin, Lodiser y GDG