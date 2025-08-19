VIDEO | Qué es y cuánto cuesta el lujoso regalo que Franco Mastantuono recibió del Real Madrid

El joven argentino recibió un regalo especial en el marco del convenio de patrocinio que une a su nuevo club con una reconocida marca alemana

La llegada del joven mediocampista argentino Franco Mastantuono al Real Madrid no solo generó comentarios por su potencial futbolístico.

En sus primeras jornadas en Madrid fue captado llegando a Valdebebas en un BMW Serie 4 Gran Coupé en color blanco perlado, vehículo que recibió gracias al acuerdo de patrocinio que la institución mantiene con la firma alemana desde 2022, cuando sustituyó a Audi como socio automotriz.

El convenio contempla la entrega de autos a los planteles de fútbol masculino, femenino y al equipo de básquet, además de iniciativas conjuntas vinculadas a la movilidad eléctrica y a la sostenibilidad, dos áreas en las que Real Madrid y BMW buscan proyectar una imagen ligada a la innovación.

Mucho más que fútbol: cuánto cuesta el lujoso regalo que recibió Fanco Mastantuono del Real Madrid

De acuerdo con la revista especializada Car and Driver, el modelo asignado a Mastantuono corresponde a la versión M Sport Pro, con detalles como llantas de 18 pulgadas, frenos con pinzas rojas, suspensión deportiva y un kit aerodinámico exclusivo.

Si bien no se confirmó la motorización exacta, se especula que podría tratarse del 420i de 184 CV, valuado en 66.600 euros, o del 430i xDrive de 245 CV, cuyo precio ronda los 73.600 euros. También trascendió que en estos días condujo otras variantes: un 420d de 190 CV (58.400 euros) y un M440i xDrive de 374 CV (84.000).

El exjugador de River Plate debutó en Real Madrid

El extremo derecho Franco Mastantuono debutó de manera oficial con la camiseta blanaca del Real Madrid. La joven promesa de 18 años, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, tuvo su primera oportunidad en el primer equipo en el partido frente a Osasuna por la fecha 1 de La Liga.

El debut de Mastantuono se produjo en el Santiago Bernabéu, escenario emblemático donde los sueños de muchos futbolistas se hacen realidad. El delantero ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo por el extremo marroquí Brahim Díaz, recibiendo el apoyo del público local.

La incorporación del joven argentino al plantel principal refleja la apuesta del club español por potenciar talentos emergentes. Su llegada genera expectativas entre los hinchas, que buscan ver brillar a nuevas promesas en la temporada.

Mastantuono tendrá la oportunidad de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su proyección apunta a convertirse en un referente del Real Madrid en los próximos años, mientras acumula experiencia y se adapta al ritmo del fútbol de elite.