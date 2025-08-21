La diva argentina Susana Giménez estará acompañada por Darío Lopilato como coanfitrión en la nueva temporada de LOL Last One Laughing Argentina

La diva argentina, Susana Giménez, regresa a la TV como conductora de la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, que se estrena el 12 de septiembre en Prime Video. Darío Lopilato será su coanfitrión en la competencia televisiva de comediantes.

Tras el éxito de la primera temporada, LOL: Last One Laughing Argentina regresa con su formato característico que utiliza decenas de cámaras para capturar toda la divertida acción durante la impredecible competencia de seis horas.

La serie reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura.

Las primeras imágenes de Susana Giménez y Darío Lopilato como co-conductores de la segunda temporada del show se dieron a conocer oficialmente hoy.

¿Cuándo se estrena LOL: Last One Laughing Argentina 2?

Esta segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argetina será de seis episodios y se estrenará exclusivamente por Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Los primeros tres episodios de esta temporada estarán disponibles el 12 de septiembre, seguidos por los tres episodios finales el 19 de septiembre.

Los comediantes que participarán en la segunda temporada serán anunciados en los próximos días, con Prime Video prometiendo un elenco que represente la diversidad del panorama de la comedia en Argentina, junto con la co-conducción de Susana Giménez y Darío Lopilato.

Esta serie, producida por Banijay México & U.S. Hispanic, productora que también está al frente de LOL: Last One Laughing México y LOL: Last One Laughing Colombia para Prime Video.

Por dónde se podrá ver el programa de Susana Giménez

La segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina se unirá a miles de películas y shows de TV en el catálogo de Prime Video.

Los suscriptores de Prime Video podrán ver La segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina en la app de Prime Video para Smart TVs y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, así como a través de Claro, Telecentro, o Movistar Móvil o suscripción fija a internet. En la app de Prime Video, los suscriptores Prime Video podrán descargar la serie a sus dispositivos móviles y tabletas y verla en cualquier lugar sin conexión a internet y sin costo adicional.