Arrancó el Festival y Mundial de Tango 2025 en Buenos Aires: dónde ver y qué hay

Buenos Aires respirará más tango que nunca en los próximos días, con una agenda cargada de actividades relacionadas a la danza argentina por excelencia

Con una agenda que incluye más de 500 actividades, el Tango BA Festival y Mundial 2025 dio su puntapié inicial, convirtiendo a la ciudad en la capital mundial del tango. El evento, que se extenderá hasta el martes 2 de septiembre, reunirá a más de 2.000 artistas en 50 sedes distribuidas por toda la Ciudad de Buenos Aires. El festival, organizado por el Ministerio de Cultura porteño y con la dirección artística de Gustavo Mozzi, es el encuentro tanguero más grande del planeta.

La gran inauguración tuvo lugar en la Usina del Arte, en un evento que congregó a figuras de la talla de Raúl Lavié, Sandra Mihanovich, la Orquesta Típica Pichuco y el Sexteto Mayor. A lo largo de las próximas dos semanas, el público podrá disfrutar de conciertos, clases de baile, exhibiciones, milongas, muestras, proyecciones de cine, una feria de productos y el esperado Mundial de Baile, que este año cuenta con un récord de inscriptos y sedes internacionales.

"Somos la ciudad del tango y este es el mayor festival y la mayor competencia del mundo del género. Esta edición es una fiesta para los artistas, para los amantes del tango y también una invitación para que nuevas generaciones descubran un patrimonio que tiene tanto presente como futuro", expresó la Ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes.

Festival y Mundial de Tango 2025: programación y principales escenarios

El Festival y Mundial de Tango 2025 desplegará su magia en una gran variedad de escenarios, desde los grandes teatros y centros culturales hasta los emblemáticos bares notables de la ciudad. La programación completa se puede consultar en la página oficial del evento, tangoba.org.

Entre los artistas más destacados que participarán se encuentran Adriana Varela, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Néstor Marconi, Melingo, Jairo, Rodolfo Mederos y la Orquesta del Tango de la Ciudad, entre muchos otros.

Las principales sedes y sus ejes temáticos son:

Usina del Arte: Funciona como el punto de encuentro principal del festival. Ofrece conciertos, un polo milonguero con orquestas en vivo, clases de baile y exhibiciones . Es la sede de las rondas clasificatorias, cuartos de final y semifinales del Mundial de Baile.

Teatro Presidente Alvear y Hall del San Martín: Con el eje "Tango en la calle Corrientes", presentará conciertos de grandes figuras como Sandra Mihanovich, Jairo, la Típica Melingo y el Sexteto Mayor. El Hall del San Martín tendrá shows de Dúo Asato-Pais y Gabriel Merlino, entre otros.

Teatro Colón (Salón Dorado): "Ciclo Acústico" con presentaciones de formaciones de cámara como el Quinteto Revolucionario, Juan Pablo Navarro Septeto y Agri-Pirotti-Sava, dedicadas a explorar el género en un formato más íntimo.

Centro Cultural San Martín: Se enfoca en "Proyectos y proyecciones", con espectáculos conceptuales como Tablado de Tango y la proyección de documentales sobre figuras como Susana Rinaldi y Nito y Elba.

Centro Cultural 25 de Mayo, Cine Teatro Gran Rivadavia y Cine Teatro Devoto: Bajo el lema "Clásicos y populares en los barrios", estos espacios ofrecen una agenda nutrida de conciertos con Adriana Varela, Tanghetto, Amelita Baltar y El Arranque. El 25 de Mayo también tendrá milongas y el show "Así se baila el tango".

Casa de la Cultura (Salón Dorado): Sede de la "Cumbre de Orquestas Típicas", que contará con formaciones de gran trayectoria como La Juan D'Arienzo, Color Tango y la Orquesta Típica Victoria.

Centro Cultural Recoleta: Con el título "Tinta fresca, los nuevos repertorios", su programación se centra en las nuevas propuestas del género, con presentaciones de artistas como Juan Seren, el Sexteto Fantasma y Sonia Possetti.

Auditorio Belgrano: Presentará conciertos especiales de figuras centrales como el dúo Baglietto-Vitale, Julia Zenko y Ariel Ardit, quienes interpretarán tangos clásicos y modernos.

Anfiteatro del Parque Centenario: Ofrece una programación al aire libre con diferentes orquestas, como la Orquesta del Plata y la Orquesta Juvenil de Tango Puente Sur, además de proyectos que fusionan música y poesía.

Cine Teatro El Plata: Ubicado en Mataderos, este teatro tendrá programación gratuita que incluye la tradicional "Milonga del Plata", shows de grandes figuras como el Sexteto Mayor y el estreno de la puesta teatral-musical "El Troesma", con Marcelo Mazzarello.

Bares Notables y Museo Casa de Carlos Gardel: "Espacios patrimoniales" donde se podrá disfrutar de shows en bares tradicionales como El Gato Negro y La Puerto Rico. El Museo Gardel, en el Abasto, recibirá al cantor Alfredo Sáez.

Academia Nacional del Tango: Será escenario de charlas y análisis sobre la escena tanguera actual, además de espectáculos de nuevos artistas del género.

Teatro Gran Rex: Sede de las "Grandes Finales del Campeonato Mundial de Baile" en sus modalidades Tango Pista y Tango Escenario, con una puesta en escena de gran nivel.

El Bondi Tanguero: Un colectivo itinerante que llevará música y danza al aire libre, recorriendo distintos barrios de la ciudad.

Otras sedes: El festival también incluye actividades en otros espacios culturales como La Vidriera, el CETBA, el Espacio Cultural Julián Centeya, el Espacio Cultural Adán Buenosayres y El Resurgimiento.

Para quienes no puedan acercarse, el "Bondi Tanguero" recorrerá los barrios de la ciudad, llevando música y danza al aire libre.