Estas son las 10 pizzerías porteñas que recibirán el título de "Emblemáticas"

La Asociación de Pizzerías y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizarán un reconocimiento a icónicas casas de pizza porteñas

La pizza, más que un alimento, es un verdadero ritual de la identidad porteña. Con décadas de historia, algunas pizzerías de la Ciudad de Buenos Aires se convirtieron en auténticos templos gastronómicos, puntos de encuentro social y testigos de generaciones. Ahora, para reconocer su trayectoria y su aporte a la cultura local, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), junto al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, otorgarán la distinción de "Pizzería Emblemática Porteña" a diez locales tradicionales.

Este martes, en una ceremonia especial en la pizzería Banchero de La Boca, se entregará una placa a los primeros establecimientos reconocidos. El objetivo de la iniciativa, según un comunicado de APYCE, es "reconocer la trayectoria y el aporte cultural de estas pizzerías, preservar las técnicas tradicionales de elaboración y fortalecer su atractivo como destino turístico".

Pizzerías emblemáticas de Buenos Aires: las primeras 10 reconocidas

Para ser consideradas "emblemáticas", las pizzerías deben cumplir ciertos requisitos: tener producción artesanal propia en el lugar, más de 50 años de trayectoria y usar hornos tradicionales. Estos son los primeros 10 locales en recibir el honor:

Banchero (La Boca): Fundada en 1932 por el inmigrante genovés Juan Banchero, se dice que aquí nació la famosa fugazza con queso. Es un sitio de interés cultural y hasta tiene sucursales en Estados Unidos.

Fundada en 1932 por el inmigrante genovés Juan Banchero, se dice que aquí nació la famosa fugazza con queso. Es un sitio de interés cultural y hasta tiene sucursales en Estados Unidos. La Americana (Microcentro): Abrió hace 90 años en Callao y Bartolomé Mitre. Comenzó como una cantina, pero se volvió un emblema de la pizza con el tiempo.

Abrió hace 90 años en Callao y Bartolomé Mitre. Comenzó como una cantina, pero se volvió un emblema de la pizza con el tiempo. El Fortín (Monte Castro): Inaugurada en 1962, esta pizzería de barrio es famosa por sus pizzas "muy cargadas de ingredientes" y por su torta de ricota, cocinada en horno a leña.

Inaugurada en 1962, esta pizzería de barrio es famosa por sus pizzas "muy cargadas de ingredientes" y por su torta de ricota, cocinada en horno a leña. Güerrín (Microcentro): Un clásico de la avenida Corrientes desde 1932. Famosa por la pizza al molde y por el rito porteño de comer una porción al paso en el mostrador.

Un clásico de la avenida Corrientes desde 1932. Famosa por la pizza al molde y por el rito porteño de comer una porción al paso en el mostrador. El Cuartito (Microcentro): Abrió en 1934 en Talcahuano 937. Mantiene su estilo histórico con paredes decoradas con afiches de películas y fotos de íconos de la cultura popular.

Abrió en 1934 en Talcahuano 937. Mantiene su estilo histórico con paredes decoradas con afiches de películas y fotos de íconos de la cultura popular. Las Cuartetas (Microcentro): Fundada en 1932, esta pizzería es conocida por una leyenda que dice que el letrista Alberto Vaccarezza escribía sus poemas en servilletas de papel en sus mesas.

Fundada en 1932, esta pizzería es conocida por una leyenda que dice que el letrista Alberto Vaccarezza escribía sus poemas en servilletas de papel en sus mesas. Pin Pun (Almagro): Abrió en 1927 de la mano de los mismos inmigrantes que crearon Güerrín. Ganó un premio a la mejor pizza de muzzarella en 2015.

Abrió en 1927 de la mano de los mismos inmigrantes que crearon Güerrín. Ganó un premio a la mejor pizza de muzzarella en 2015. Casa Burgio (Belgrano): Nació en 1932 y cerró durante la pandemia, pero reabrió para conservar su horno a leña, sus venecitas originales y el sabor de la pizza al molde.

Nació en 1932 y cerró durante la pandemia, pero reabrió para conservar su horno a leña, sus venecitas originales y el sabor de la pizza al molde. Angelín (Villa Crespo): Fundada en 1938, es conocida por la creación de la pizza de cancha o canchera, que no lleva queso y es más grande que las tradicionales.

Fundada en 1938, es conocida por la creación de la pizza de cancha o canchera, que no lleva queso y es más grande que las tradicionales. La Mezzetta (Villa Ortúzar): Abrió en 1939 y mantiene la tradición de no tener mesas ni sillas, sirviendo la pizza para llevar o para comer de pie, a puro mostrador.

Las mejores pizzerías porteñas: un patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires

La distinción busca celebrar a estos locales como "polos de atracción" para quienes quieren experimentar la auténtica pizza argentina, con su estilo único y reconocido internacionalmente. Según APYCE, la pizza porteña es un patrimonio afectivo que trasciende lo culinario, y este reconocimiento busca resguardar su valor cultural y su aporte al ADN gastronómico de la Ciudad.

El proyecto no se detendrá en estas diez pizzerías. Una segunda tanda de 10 establecimientos ya está en lista para sumarse más adelante: