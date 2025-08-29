Una productora y una universidad se aliaron para levantar un moderno espacio cerrado de última tecnología con capacidad para 4500 espectadores

La ciudad de Córdoba se prepara para una verdadera revolución en su oferta de entretenimiento con la construcción de un moderno espacio de última tecnología. Se trata del Domo Siglo 21, un proyecto que surge de la alianza entre la Universidad Siglo 21 y la productora Universo Jiménez, con el objetivo de convertirse en un epicentro cultural y de espectáculos para el interior del país. La obra, con una inversión de 12 millones de dólares, busca atraer los grandes shows que históricamente migraban a Buenos Aires por falta de infraestructura adecuada.

Este nuevo recinto, que comenzará a construirse el próximo año y se espera que esté listo para octubre de 2027, se perfila como una respuesta a la necesidad de revitalizar la escena de espectáculos en Córdoba.

Domo Siglo 21: ¿cómo será el estadio cerrado que competirá con el Movistar Arena?

Ubicado en el campus de la Universidad Siglo 21, frente al Aeropuerto Internacional de Córdoba, el Domo Siglo 21 será un "miniarena boutique" con capacidad para 4.500 personas. Entre sus características más destacadas se encuentran:

Tecnología de punta: Contará con sonido envolvente 360°, pantallas LED de ultra definición y proveedores similares a los que prestan servicio en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Contará con sonido envolvente 360°, pantallas LED de ultra definición y proveedores similares a los que prestan servicio en el Movistar Arena de Buenos Aires. Diseño versátil: Su estructura modular permitirá que se adapte a una amplia gama de eventos, desde espectáculos internacionales y conciertos hasta congresos académicos, ferias y competencias deportivas.

Su estructura modular permitirá que se adapte a una amplia gama de eventos, desde espectáculos internacionales y conciertos hasta congresos académicos, ferias y competencias deportivas. Comodidad y servicios exclusivos: Tendrá palcos VIP con accesos independientes y una variada oferta gastronómica curada por Universo Jiménez.

Así se vería por dentro el nuevo Domo Siglo 21, a estrenarse en 2027 en Córdoba

La vicepresidenta de la Universidad, María Belén Mendé, destacó que el proyecto no solo beneficiará a la institución, sino que también busca "potenciar toda la zona circundante", considerada una de las áreas más prometedoras de la ciudad. El Domo Siglo 21 se proyecta como un motor de desarrollo que generará más de 700 empleos directos y fomentará el turismo cultural y deportivo en la región.

Qué shows y eventos aspira tener el Domo Siglo 21 desde 2027

El director de Universo Jiménez, Carli Jiménez, expresó la gran ambición del proyecto: convertir al Domo en el "más maravilloso y relevante del interior del país". El proyecto aspira a tener una alta frecuencia de actividades, con un volumen de eventos similar al del Movistar Arena, que actualmente organiza unos 280 shows anuales.

Ya se están gestando contactos con importantes entidades como Disney para retomar proyectos que se realizaban en el extinto Orfeo Superdomo, y con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Agencia Córdoba de Deportes para traer de vuelta eventos de futsal y tenis. La Universidad, por su parte, utilizará el espacio para sus propias graduaciones y grandes congresos, evitando así tener que alquilar espacios externos. El proyecto también funcionará como una extensión del aula universitaria, donde los estudiantes podrán formarse en producción y gestión de espectáculos en un escenario de nivel mundial.