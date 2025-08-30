Entre el K-pop y los demonios, cómo es la película más exitosa en la historia de Netflix

Bate récords también en la música. El inesperado fenómeno animado reabre debate: éxito cultural real o estrategia publicitaria del streaming frente al cine

Sin estrellas de Hollywood, Kpop: Demon Hunters se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix, superando a títulos con Leonardo DiCaprio, Ryan Reynolds o Jennifer Lawrence. Además, alcanzó un hito musical inédito desde 1978: 3 de sus canciones se ubicaron al mismo tiempo entre las 5 más escuchadas en Billboard. Y lo logró siendo una película musical animada.

En la Argentina se estrenó como Las guerreras K-pop, pero su título original es Kpop: Demon Hunters. Es una producción de Sony Pictures Animation, estudio detrás de Spider-Man: A través del Spider-Verso y Los Mitchells contra las máquinas. La hizo Sony, ¿por qué el éxito se lleva Netflix?

El acuerdo entre ambas empresas se cerró cuando los cines todavía sufrían los efectos de la pandemia, en 2021. Estrenar una película sobre adolescentes k-pop cazando demonios parecía un riesgo financiero, por lo que Sony prefirió venderla a Netflix.

El miedo de Sony estaba justificado en ese contexto: el streaming crecía, Hollywood apostaba a franquicias y varias películas originales fracasaban en taquilla. El colpaso de Pixar, con títulos recientes como Elio, es un ejemplo de esto.

El contrato estipuló que Netflix cubriría el presupuesto (u$s100 millones) y estrenaría la película directo en su plataforma en junio de 2025. KPop: Demon Hunters no es el único título que parte de ese negocio. Acorde a lo establecido, la película se estrenó en junio 2025 directo en Netflix. Pero nadie anticipó lo que ocurriría después, específicamente, el 23 de agosto.

Netflix sorprendió con un estreno limitado en salas de EE.UU. y Canadá: una versión sing along por solo dos días. Con u$s19 millones en taquilla, Las guerreras K-pop superó a Glass Onion (la película de suspenso con Daniel Craig) y se volvió la película más exitosa de Netflix en cines. Sin embargo, Netflix decidió no reportar los números de Kpop: Demon Hunters.

¿Por qué Netflix ocultó las ventas de Kpop: Demon Hunters en cines?

Aunque ambos se traten de vender películas, el negocio del streaming es muy distinto al del cine. Nadie sabe cómo miden la audiencia las plataformas de streaming. ¿Las visualizaciones son de usuarios únicos? Hay muchas las preguntas, pocas respuestas.

La opacidad facilita vender "éxitos" en streaming. No sucede lo mismo con el cine. Las salas saben cuántas entradas venden. Los espectadores también pueden cotejar cuando una película es exitosa: basta con comprobar qué tan llena (o no) está la sala.

Quentin Tarantino fue el primero en dudar de los "éxitos" de Netflix. "Es como si esas películas no existieran", dijo en 2023. "Dicen que una película con Ryan Reynolds es un éxito, pero yo no la vi, nadie la vio, ¿ustedes la vieron? No existen en el zeitgeist. Es como si esas películas no existieran".

Algunos analistas de mercado especulan con que Netflix prefirió no hacer públicos las ventas de Kpop: Demon Hunters en cines porque el éxito en salas va en contra de su propio negocio, el streaming. La guerra entre Netflix y los cines tuvo su pico en la pandemia, cuando las salas parecían tener los días contados.

El tiempo probó que los cines no van a desaparecer, aunque el negocio no se haya recuperado. A la par, el streaming también encontró su límite y el crecimiento de suscriptores ya no es el que ostentaban en 2020. Aunque son negocios diferentes, el streaming y el cine deben cooperar si quieren sobrevivir.

¿De qué se trata Kpop: Demon Hunters?

Las guerreras K-pop es un torbellino de colores y ritmo diseñado para la generación TikTok. Mezcla folk coreano (espíritus, demonios, chamanes) con el universo k-pop. La historia sigue a Huntrix, una banda adolescente que combina comedia, acción y musicalidad en una animación pensada para quienes estén familiarizados con términos como "idols", "boy band" o "army". El k-pop, lejos de ser un nicho, es un producto de la industria musical que mueve millones: de dólares y fanáticos.

Las protagonistas son arquetipos construidos para generar empatía con los espectadores más jóvenes: representan los anhelos, deseos, inseguridades y miedos de una generación que todo lo mide con seguidores, fanáticos y redes sociales. KPop: Demon Hunters es una película diseñada con ese público en mente.

Tras el éxito, Netflix y Sony ya preparan una secuela y una fuerte campaña rumbo al Oscar, con apuestas a mejor película animada y mejor canción original. El tiempo dirá si se trata de un éxito pasajero o de un verdadero fenómeno cultural.