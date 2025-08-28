The Cheesecake Factory llegará a la Argentina: cuánto cuesta una porción y los detalles

La popular cadena estadounidense, que tiene a la torta de queso como su producto estrella, desembarcará en la Argentina mediante un representante

Grandes cadenas gastronómicas de Estados Unidos han ido desembarcando en Argentina en los últimos años, y la inminente llegada de The Cheesecake Factory sacude el mercado. La marca, famosa en el mundo entero, se prepara para un lanzamiento que promete ser un éxito, a pesar de que Buenos Aires cuenta con una pastelería de altísimo nivel. La icónica torta de queso y otros productos de la marca se suman a la oferta porteña mediante un representante oficial que importará sus productos.

The Cheesecake Factory en Argentina: llega la torta de queso más famosa

La llegada de The Cheesecake Factory a Argentina se realizará a través de un pop-up exclusivo en Alto Palermo, en una fecha que se confirmará pronto y con unidades limitadas. Los productos, que incluyen sus famosas tartas, son importados bajo licencia y cumplen con los más altos estándares internacionales, según informaron en redes sociales.

En su lanzamiento, se ofrecerán los siguientes sabores en formato individual:

Original Cheesecake: La versión clásica que conquistó al mundo. Se describe como cremosa, suave e irresistible.

Belgian Chocolate Cheesecake: Una tarta de queso de chocolate sedoso cubierta con un mousse de chocolate belga, un verdadero placer para los amantes del chocolate.

White Chocolate Raspberry Cheesecake: Una tarta de queso cremosa con una mezcla de frambuesas y chocolate blanco, sobre una base de chocolate.

Cuánto costará una porción de The Cheesecake Factory en Argentina

Aunque aún no se ha revelado el precio oficial en Argentina, se puede especular sobre su costo. En Estados Unidos, las porciones de las tartas de The Cheesecake Factory suelen oscilar entre los 11 y 12,50 dólares. A este precio de referencia se deberán sumar los costos de importación, logística y comercialización en el mercado local. Esto significa que una porción podría tener un valor final considerablemente más alto para el consumidor argentino.

Algunos precios (en dólares) de las porciones de torta de The Cheesecake Factory en Estados Unidos

La historia de The Cheesecake Factory

La historia de la marca se remonta a la década de 1940, cuando Evelyn Overton encontró en un diario de Detroit la receta de su ahora famosa tarta de queso original. El éxito de su receta fue tal que decidió abrir una pequeña pastelería. Años más tarde, en 1972, Evelyn y su esposo, Oscar, se mudaron a Los Ángeles con sus últimos ahorros para abrir The Cheesecake Factory Bakery. Empezaron a vender las tartas de Evelyn a restaurantes de la ciudad y el negocio despegó.

Su hijo, David, decidió en 1978 abrir un restaurante en Beverly Hills para exhibir los postres de su madre. Su intuición le decía que un restaurante con un extenso menú de postres sería un éxito, y no se equivocó: el día de la inauguración, la fila de gente llegaba hasta la puerta. Más de cuarenta años después, muchos afirman que la fila nunca se detuvo.