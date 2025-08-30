Los códigos secretos de Netflix: a qué contenido podés acceder si ingresás los números 11881 y el 9875

La plataforma de streaming permite ingresar combinaciones numéricas en su buscador para acceder a categorías muy específicas de películas y series

El streaming sigue en expansión y Netflix se mantiene como una de las plataformas líderes gracias a su extenso catálogo de películas, series y documentales, en constante actualización.

Sin embargo, más allá de las funciones habituales, existen ciertos trucos poco conocidos que permiten explorar su biblioteca de una manera diferente.

Uno de ellos son los llamados códigos secretos, que al ingresarlos en el buscador llevan al usuario directamente a géneros o categorías muy puntuales, difíciles de encontrar navegando de forma tradicional.

A qué contenido podés acceder con los códigos secretos 11881 y 9875 en Netflix

Uno de los códigos más buscados es el 11881, que conduce a películas con temática erótica o adulta. Allí aparecen títulos como "Cincuenta sombras de Grey", "365 días", "La chica de al lado" y "El amante de Lady Chatterley", entre otros del mismo estilo.

Otro código muy buscado es el 9875, que abre una selección de documentales y series del género true crime. Entre las opciones se destacan "El caso Watts, el padre homicida", "MH370: El avión que desapareció" y "Expedientes de lo inexplicable".

Este tipo de contenido resulta ideal para quienes disfrutan de historias intrigantes basadas en hechos reales, que exploran crímenes impactantes, desapariciones misteriosas y casos que parecen desafiar la lógica.

Para qué sirven estos códigos en Netflix y cómo se utilizan

Lejos de tratarse de un misterio, estos números son simplemente una herramienta de organización interna de Netflix. La plataforma clasifica su contenido en subgéneros específicos, como dramas románticos modernos o películas de animación oriental, que no siempre aparecen en las búsquedas comunes.

Aunque no estaban pensados para el público general, con el tiempo muchos de estos códigos se filtraron y se viralizaron en redes sociales.

Hoy, se convirtieron en una forma práctica de explorar el catálogo sin depender por completo del algoritmo personalizado, lo que permite descubrir títulos que de otra manera podrían quedar ocultos.

Usarlos es muy simple: solo hay que escribir el número en el buscador de Netflix y de inmediato se mostrará la categoría correspondiente.

Esta función es especialmente útil para descubrir películas y series que, por su temática o público objetivo, no siempre aparecen en las búsquedas estándar de la plataforma.