Disney+ reveló qué día llegará Homo Argentum a su plataforma

Luego de un éxito total en la pantalla grande, la nueva película de Guillermo Francella ya tiene fecha para llegar al streaming

La exitosa película argentina, Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, ha confirmado finalmente su fecha de estreno exclusivo en la plataforma Disney+. Tal como habían anticipado, la película, que se estrenó el 14 de agosto, retrasaría su llegada a la plataforma de streaming, apostando a seguir convocando público a las salas.

Disney+: la fecha en la que se estrenará Homo Argentum en streaming

Se acaba de confirmar que el 19 de diciembre del 2025 será el día que el film argentino formará parte del catálogo de Disney+. Por lo pronto, la película ya se consagró como la producción argentina más vista de la era pospandemia.

Desde su lanzamiento en cines el 14 de agosto de 2025, simultáneamente en Argentina, Chile y Uruguay, Homo Argentum convocó en el país, hasta el domingo 31 de agosto, a 1.382.398 espectadores, según la información suministrada por la consultora UltraCine.

La película depertó un considerable interés y superó el millón de espectadores en un tiempo récord de apenas 11 días, según confirmó Disney+. La misma sigue disponible en las salas argentinas, permitiendo al público disfrutarla en la pantalla grande antes de su debut digital.

Homo Argentum, un "retrato de los argentinos"

La propuesta de Homo Argentum se distingue por su estructura narrativa, compuesta por dieciséis retratos satíricos que atraviesan las diversas capas sociales y culturales del país. Cada segmento, con una duración que oscila entre uno y doce minutos, presenta a Guillermo Francella encarnando un personaje completamente distinto, lo que le exigió una transformación "brutal" y un trabajo de caracterización extremo en cada rol.

Desde un director de cine internacional hasta un vendedor callejero o un padre de familia, Francella despliega un abanico de interpretaciones que exploran tensiones como el oportunismo, la doble moral, la idolatría futbolera o la cultura del "canuto".

La inspiración para esta obra proviene de clásicos de la comedia italiana que influyeron tanto en Francella como en los directores. El guion, a cargo de Andrés Duprat junto a Mariano Cohn, Gastón Duprat y otros colaboradores, construye un mosaico de relatos autónomos que ofrecen una reflexión colectiva sobre la sociedad argentina contemporánea.

Como manifestó Francella, la película es "una pintura de quiénes somos, con nuestras virtudes y nuestras miserias", celebrando las contradicciones de un país de "luces y sombras".Este enfoque reflexivo y sarcástico sobre el "ser nacional" argentino, libre de moralinas, busca llevar al espectador por una "montaña rusa de sentimientos" donde prevalece la comedia.

Lo que le faltaba a Homo Argentum: salió la hamburguesa de la película de Francella

Mostaza, una de las grandes cadenas de comida rápida del país, ha lanzado una hamburguesa inspirada en el film. El producto, llamado "Mega Homo Argentum", es una edición especial que se venderá en todos los locales de la cadena de hamburguesas. El lanzamiento es parte de una estrategia que va más allá de la publicidad tradicional, ya que la marca debutó en la pantalla grande como parte de una de las historias que integran la película.

Se trata de una propuesta culinaria que, según la cadena, "establece un diálogo con el imaginario colectivo que la película explora". Los ingredientes, que fueron seleccionados especialmente por los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn, buscan combinar sabores y elementos que evocan a la identidad argentina.

La hamburguesa incluye:

Doble carne

Doble queso provolone

Papas fritas dentro de la hamburguesa

Salsa criolla

Salsa chiminesa

Cebolla morada

Bacon

El combo estará disponible en versión simple o doble, incluye papas fritas y bebida, y contará con un 30% de descuento en todos los locales.