El origen del Día de la Secretaria y frases para saludar en esta fecha especial

El Día de la Secretaria es mucho más que una jornada de felicitaciones. Representa un espacio para reflexionar sobre la evolución de esta profesión

El Día de la Secretaria se celebra en la Argentina cada 4 de septiembre y para muchos empleadores, es una oportunidad para reconocer la labor silenciosa pero fundamental de quienes, desde las oficinas, mantienen en movimiento la organización de empresas, instituciones y equipos de trabajo. Aunque suele asociarse con un rol administrativo, en realidad abarca un abanico mucho más amplio de tareas vinculadas a la comunicación, la gestión y la coordinación.

Más allá de los saludos y las felicitaciones, esta fecha también invita a reflexionar sobre la historia de este trabajo y el camino recorrido hacia una mayor equidad en el ámbito laboral.

¿Cuál es el origen del Día de la Secretaria?

Este célebre día sin embargo, no surgió en Argentina, sino que tiene raíces internacionales. Existen dos versiones que explican su origen:

La primera se relaciona con la invención de la máquina de escribir en el siglo XIX. Christopher Sholes , su creador, tuvo a su hija Lilian como primera usuaria de este dispositivo, lo que marcó el inicio de una nueva era para la escritura y, al mismo tiempo, para el trabajo de oficina;

, su creador, tuvo a su hija Lilian como primera usuaria de este dispositivo, lo que marcó el inicio de una nueva era para la escritura y, al mismo tiempo, para el trabajo de oficina; La segunda versión se remonta a 1952, cuando la Asociación Nacional de Secretarias de Estados Unidos organizó una semana especial para rendir homenaje a esta profesión. A partir de esa iniciativa, la fecha comenzó a expandirse hacia otros países de América Latina, entre ellos la Argentina.

En nuestro país, el 4 de septiembre se instaló oficialmente como el día para destacar la importancia de esta tarea.

¿Por qué es importante celebrar el Día de la Secretaria?

El Día de la Secretaria no es solo un gesto de cortesía. Reconocer esta fecha significa visibilizar un trabajo que muchas veces pasa desapercibido, aunque sea vital para la productividad de equipos y empresas.

Las secretarias y secretarios cumplen funciones que van desde la coordinación de reuniones hasta la gestión de información clave. Son, en muchos casos, la primera línea de contacto en una oficina, además de quienes aseguran que cada detalle esté bajo control.

La celebración también recuerda la importancia de la equidad laboral, ya que históricamente este puesto estuvo asociado a estereotipos de género. Reconocer el esfuerzo y profesionalismo en esta fecha es un modo de reforzar el valor del trabajo sin distinción de sexo.

¿Qué frases usar para saludar en el Día de la Secretaria?

Uno de los gestos más habituales en el Día de la Secretaria es enviar un mensaje o frase de agradecimiento, tanto en persona como por WhatsApp o redes sociales. Estas expresiones buscan resaltar la dedicación, el compromiso y la eficiencia que caracterizan a esta profesión.

Algunas de las frases más destacadas para compartir son:

"¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por tu dedicación y profesionalismo";

"Las secretarias son los héroes anónimos de cada oficina, haciendo que el día a día sea posible";

"Tu trabajo es la base sobre la que se construye el éxito de nuestra oficina. ¡Gracias por todo!";

"El trabajo de una secretaria es como el aceite en una máquina: puede que no lo notes, pero sin él, nada funciona bien";

"Ser secretaria es dominar el arte de la comunicación y la gestión".

También se utilizan citas célebres que transmiten inspiración y reconocimiento, como la de Maya Angelou: "No serás recordada por lo que lograste, sino por cómo hiciste sentir a las personas", o la de Simone de Beauvoir: "El trabajo es lo único que puede garantizarle a la mujer una libertad completa".

¿Qué mensajes originales se pueden enviar en el Día de la Secretaria?

Más allá de las frases tradicionales, también se pueden elegir saludos creativos y personalizados que refuercen el valor de la persona homenajeada. Algunos ejemplos:

"Sos la mente maestra detrás de la organización y la eficiencia de nuestra oficina ¡Feliz Día de la Secretaria!";

"Gracias por ser el corazón organizador de nuestro equipo";

"Tu capacidad para resolver problemas antes de que se conviertan en crisis es admirable";

"Hoy celebramos a quien siempre está un paso adelante, manteniendo todo bajo control".

Estos mensajes destacan cualidades específicas como la paciencia, la organización y la capacidad de mantener la calma frente a los desafíos cotidianos.