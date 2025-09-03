La más cara de la historia: pagan u$s 13 millones por tarjeta firmada por dos deportistas

Una reciente subasta convirtió una tarjeta con el autógrafo de Michael Jordan y Kobe Bryant en la que más dinero recaudó alguna vez en la historia

El mercado de los coleccionables deportivos no deja de sorprender con cifras millonarias, y una reciente subasta lo demostró una vez más. Una tarjeta de colección con los autógrafos de las leyendas del básquet, Michael Jordan y Kobe Bryant, se convirtió en la más cara de la historia al ser vendida por 12.932.000 de dólares. Este monto histórico se alcanzó en una subasta organizada por Heritage Auctions, superando el récord anterior por una tarjeta.

Subasta récord de una tarjeta firmada por Michael Jordan y Kobe Bryant

El objeto en cuestión es una pieza única: una tarjeta "Logoman" de la colección Upper Deck Exquisite de 2007-08, que lleva las firmas de los dos jugadores y que se distingue por incluir fragmentos del logo de la NBA de sus camisetas. La pieza, con un número de serie 1/1, lo que la convierte en el único ejemplar en el mundo, fue la estrella de la subasta y disparó su valor en la puja.

El precio alcanzado por esta tarjeta superó el récord anterior, que lo ostentaba una tarjeta del beisbolista Mickey Mantle vendida por la misma casa de subastas en 2022 por u$s 12.600.000. La cifra de la tarjeta de Jordan y Bryant refuerza la idea de que los objetos de colección deportiva ya no son solo un pasatiempo, sino una verdadera inversión, siendo adquirida por un grupo de inversores que incluye al famoso empresario Kevin O'Leary, conocido como "Mr. Wonderful" en el programa Shark Tank.

La tarjeta de Michael Jordan, Kobe Bryant y los casi 13 millones de dólares

Otros récords de la subasta

La puja de Heritage Auctions no solo batió el récord de la tarjeta más cara de la historia, sino que también tuvo otros objetos con valores millonarios. Una camiseta del beisbolista Mickey Mantle usada en 1960 se vendió por 5.246.000 de dólares, convirtiéndose en la más cara de su tipo. Este objeto es un verdadero tesoro para los coleccionistas de béisbol, ya que Mantle es una de las figuras más importantes de la historia del deporte.

Además, una tarjeta de novato del legendario jugador de la NBA Wilt Chamberlain de 1961, calificada con el puntaje perfecto de 10 por la empresa PSA, se vendió por 976.000 dólares. A esta le siguió una tarjeta del "padre de los hombres grandes", George Mikan, que fue subastada por 524.600 dólares.

El evento también incluyó objetos únicos, como un fragmento de la cancha del United Center autografiado por Michael Jordan, que alcanzó los 562.555 dólares. Incluso un ticket del debut de Jordan en la NBA de 1984 se vendió por 280.600 dólares, una cifra récord para una entrada de este tipo. Los resultados de la subasta confirman que, para los coleccionistas e inversores, los objetos de los grandes deportistas son activos que no pierden su valor con el tiempo, sino todo lo contrario.