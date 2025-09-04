Club Med evalúa desembarcar en Argentina con un hotel "all inclusive": los posibles destinos

Así lo confirmó el country manager de la cadena hotelera, que mira a Argentina y otros países de la región para la apertura de nuevos resorts

El ejecutivo francés Stéphane Maquaire, quien fue director de Carrefour Brasil y Latinoamérica, asumió el 21 de julio de 2025 como presidente y CEO mundial de Club Med. Durante sus años al frente de la delegación regional de la cadena francesa de supermercados, vivió más de dos años en Buenos Aires, experiencia que ahora influye en la estrategia global del gigante del turismo "all inclusive".

Según confirmó Pablo Godoy, country manager de Club Med para Argentina y otros países de Sudamérica, Maquaire dio instrucciones de avanzar en la apertura de nuevos destinos en la región, lo que vuelve a poner a la Argentina en el radar de la compañía:

"El nuevo CEO mundial me dijo que tenemos que seguir sumando destinos en Latinoamérica, más allá de Brasil, donde tenemos tres villages operativos y uno en construcción. Nos dio la orden de acelerar el desarrollo y prospección para aumentar la presencia de la marca en la región. Y eso incluye a la Argentina".

Club Med analiza desembarcar en Argentina: qué destinos mira

Para ser considerado, un destino en Argentina debería garantizar una ocupación promedio adecuada durante todo el año. Actualmente, la firma, controlada por capitales chinos, está virando parte de su negocio de playa hacia la montaña, aunque el país aún no cuenta con un sitio que cumpla con los estándares de sus resorts de nieve, que ya son 21 sobre un total de 70 complejos en todo el mundo.

Godoy explicó que se evalúan destinos que no sean ni playa ni montaña, pero con buena conectividad internacional y una marca país fuerte, como zonas mediterráneas cercanas a la Cordillera, donde la enología aporta identidad:

"El vino es una marca país muy fuerte", sostuvo. En este marco, las dos áreas analizadas como posibles desembarcos son Misiones y la región vitivinícola, donde Mendoza se perfila como favorita. Además, se están evaluando posibles socios locales, ya que las inversiones las realizan los desarrolladores, mientras que la compañía aporta marca y gestión.

Inversión y condiciones del proyecto

El CEO local detalló que cada nuevo Club Med requiere una inversión cercana a los 150 millones de euros, con una estructura promedio de 250 habitaciones, lo que obliga a mantener una tasa de ocupación elevada para cubrir los costos operativos.

"Argentina tiene que tener cierta tranquilidad y previsibilidad que hasta ahora no tuvo. Hay que ser conscientes de que se plantean desafíos adicionales a la tarea de vender, que complican la operación. Pero parece que el país entró en un escenario donde ciertas variables comienzan a estabilizarse", aclaró Godoy.

El ejecutivo destacó que la llegada de Maquaire cambió la mirada sobre el país: "En 10 días el cambio fue radical: pasamos de un no rotundo frente a la posibilidad de desembarcar en Argentina a comenzar a decir que tal vez se pueda hacer".

Por ahora, la apuesta de Club Med en Argentina se centra en mantener y aumentar el número de clientes locales que viajan a destinos de nieve, sobre todo en Europa. Son unos 4.000 clientes fijos, dispuestos a pagar u$s3.000 por persona por semana, cifra que la compañía espera incrementar este año.

Como parte de la estrategia, entre el 8 y el 15 de septiembre lanzará una preventa de nieve con un 20% de descuento para quienes reserven directamente en la web o a través de agencias asociadas.