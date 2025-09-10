Regulación y licencias: el mapa 2025 de los casinos online en Argentina

Entérate cuál es el estado legal de los casinos online en las principales provincias del país y cuáles son los nuevos proyectos de regulación

La prolífera industria del juego online ha encontrado un territorio fértil en Argentina, un país con grandes aficionados a las apuestas, que no ha puesto mayores obstáculos frente al desembarco de empresas de casinos online provenientes del extranjero. El hambre de expansión del sector condujo a que la oferta se multiplicara rápidamente.

Su veloz crecimiento empujó a las autoridades a tomar las riendas sobre el asunto. Es decir: a establecer marcos legislativos que enmarcaran la expansión de la industria del juego online y delimitaran normas de protección al usuario. En Argentina se ha dado un escenario legislativo particular: cada provincia tiene el poder de legislar, o no, la materia.

Esto significa que el juego online no es legal en todas las provincias, sino solo en algunas. Aunque, al día de hoy, ya son más de la mitad las que han dado luz verde al sector. Los argentinos deben garantizar que las páginas de juegos de azar en Argentina estén avaladas por los organismos reguladores según la jurisdicción desde donde jueguen.

Una legislación escindida

El escenario legal es confuso y acorrala a los usuarios a estar a la corriente de las noticias del sector: si se ha avanzado en su legislación, si se han establecido nuevas normas, y un extenso etcétera que debería poder abarcarse desde las autoridades sin verter responsabilidad sobre los mismos consumidores, que no siempre están al tanto de los avances y terminan registrándose en páginas de juego clandestinas.

No obstante, el tiempo ha demostrado cómo las provincias parecen tirar hacia el mismo lado: hacia las vías de la legislación y la regulación. Este parece ser el camino más certero para garantizar ámbitos de juego seguros y, por supuesto, para aplicar altas tasas impositivas a las grandes empresas del sector que nutren las arcas estatales.

Analicemos la situación del sector en Buenos Aires, CABA Y Mendoza:

Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, con la mayor concentración de habitantes en el país, fue la primera en regular el juego online. Mucho antes de que el auge de los casinos online despuntase, empujados por la evolución de las plataformas digitales, Buenos Aires ya había alzado las barreras para que la industria progresara en la región.

En 2001, se establecieron las bases de la Ley Provincial 15.079 y se designó como autoridad reguladora al Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), encargada de emitir licencias. La Ley sigue vigente, aunque se han planteado diversas modificaciones que abordan cuestiones centradas en la protección de los usuarios.

Este año, el diputado Diego Garciarena impulsó un proyecto de ley que busca integrar nuevas normas de regulación. Los puntos más importantes de la propuesta son la validación biométrica de identidad para acceder a las plataformas de juego, el control publicitario y la revisión de la fiscalización y las licencias otorgadas.

CABA

La Ciudad de Buenos Aires ha demorado bastante más en emitir su legislación. Recién en 2021, luego del estallido de la pandemia del Covid, se emitió la normativa que avaló la actividad y se designó a la Lotería de la Ciudad como el organismo a cargo de supervisión.

Dentro de los proyectos más recientes, que todavía se están debatiendo recintos adentro, está el presentado por el legislador porteño Facundo del Gaiso. El proyecto impulsa un aumento de las tasas impositivas al juego online, del 6% al 12%; el mismo valor que se le sustrae a los recintos de juego físicos.

Actualmente, 11 operadores tienen licencias activas, pero el horizonte se opacó para las empresas del rubro que buscaban insertarse en el mercado luego de que, en 2024, el Gobierno porteño decidiera cerrar la inscripción para nuevas licencias. Esta medida fue tomada para disminuir el impacto que el juego estaba teniendo en la población.

Mendoza

Mendoza también ha formado parte del conjunto de provincias que ha decido avanzar en la regulación de la industria a partir del 2020. Los mendocinos pudieron acceder a jugar en casinos online legales y seguros bajo el marco de la Ley Provincial Nº 9.267. El Instituto Provincial quedó habilitado para entregar entre 2 y 7 licencias a operadores, con una duración de 10 años.

Fueron entregados 5 permisos a casinos online internacionales que no demoraron en popularizar la actividad en la jurisdicción. Recién en 2024, un año cargado de polémicas dirigidas al sector por la proliferación de sitios clandestinos que ponen en riesgo a los usuarios frente a nuevas estafas, y un notable aumento de casos de ludopatía, se otorgaron otras 2 licencias más a través de licitación pública.

Mendoza ha hecho frente a las críticas; Ida López, la directora del Instituto y presidenta de la ALEA (Asociación de Loterías de Argentinas) señaló que la habilitación de plataformas de juego provoca que los jugadores migren hacia espacios de juego controlados. Y que, por ende, la legalización promueve el juego seguro.