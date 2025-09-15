Cómo usar gratis las bicicletas en Buenos Aires y cuánto cuestan los pases por día y mes
El sistema de bicicletas compartidas Ecobici se ha consolidado como una de las mejores alternativas de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en un contexto donde el transporte público no siempre funciona de manera eficiente y encima aumenta el costo del boleto mes a mes. Gestionado por la empresa Tembici, el servicio cuenta con estaciones distribuidas estratégicamente en distintos barrios, ofreciendo a residentes y turistas la posibilidad de moverse de forma económica, ecológica y práctica. Si bien se pueden adquirir pases pagos, el sistema también ofrece una opción gratuita para quienes necesitan un viaje rápido.
Ecobici: cómo registrarse y cuáles son los requisitos para andar en bicicleta por Buenos Aires
Para empezar a usar el servicio, el primer paso es descargar la aplicación "BA Ecobici" en tu celular, disponible tanto en Play Store como en App Store. A través de la app, el registro se realiza con tu DNI y una tarjeta de crédito o débito.
Para los menores de edad y personas con residencia precaria o extranjeros, existen requisitos específicos:
- Residentes argentinos (mayores de 16 años): Pueden registrarse de forma online o presencial, presentando DNI y un servicio a su nombre.
- Menores entre 16 y 18 años: Solo pueden registrarse de forma presencial, acompañados por un adulto responsable y con la documentación que acredite el vínculo.
- Extranjeros: El registro es por la app y se solicita pasaporte vigente, tarjeta de crédito internacional y una dirección de residencia en Buenos Aires.
Cuánto cuesta usar Ecobici: de lo gratuito a lo turístico
El sistema se adapta a distintos tipos de usuarios con una variedad de pases y tarifas.
Pase Básico Gratuito: Es la opción ideal para un uso esporádico. Permite realizar hasta 4 viajes diarios de 30 minutos cada uno, de lunes a viernes (días hábiles), sin ningún costo.
Pases para días hábiles (Intensivo):
- 1 viaje: $300 por un viaje de 45 minutos.
- 1 día: $1.500 para 4 viajes de hasta 60 minutos cada uno.
- 1 mes: $15.000 para viajes diarios ilimitados de hasta 60 minutos. Este pase se renueva automáticamente.
Pases para fines de semana y feriados (Recreativo):
- 1 viaje: $870 por un viaje de 45 minutos.
- 1 día: $2.800 para 4 viajes de hasta 60 minutos cada uno.
Pases Turísticos (para extranjeros):
- 1 viaje: $2.100 por un viaje de 45 minutos.
- 1 día: $15.000 para viajes ilimitados de hasta 90 minutos, durante 24 horas.
Bicicletas gratis en Buenos Aires: tarifa y penalizaciones
Es fundamental respetar los tiempos de uso de cada pase para evitar cargos extras. Hay una tolerancia de 5 minutos, pero si te pasás, se te cobrarán $55 por minuto de exceso. Además, al terminar un viaje, hay que esperar 15 minutos antes de volver a utilizar el servicio, sin importar el pase que tengas.
La compra de todos los pases se realiza directamente a través de la aplicación BA Ecobici, en la sección de perfil, donde se puede elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y ¡empezar a disfrutar de la Ciudad en bici!