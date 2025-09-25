El 4 y 5 de octubre, en la intersección de la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, regresa a la Ciudad de Buenos Aires la tercera edición de Mascotear, un festival pensado para que las mascotas y sus tutores disfruten juntos de dos días a pura diversión y bienestar. Habrá pileta para perros, cine, charlas con especialistas, ferias con accesorios, desfiles, foodtrucks y mucho más. En 2024 reunió a más de 15.000 personas y este año busca superar ese récord con una propuesta todavía más amplia y sorprendente.

"Mascotear se ha consolidado como el festival por excelencia del universo pet en la región, siendo el punto de encuentro más grande y referente de esta categoría. Reúne y potencia las principales tendencias del sector: promueve la adopción responsable, el bienestar animal y conecta todo el ecosistema de consumo pet en un mismo espacio", comenta Diego Echandi, director de Smash BTL, la productora a cargo de la organización del festival.

Con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante ese fin de semana, el predio se transformará en una verdadera ciudad pet friendly. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, las mascotas podrán disfrutar de una pileta especialmente diseñada para que los perros se refresquen, una plaza de juegos con desafíos de agilidad y deportes, un área de cine, charlas a cargo de veterinarios y etólogos, y un sector de adopciones y vacunación gratuita.

También volverá la clásica "pet carpet", con desfiles, concursos y demostraciones que cada año se llevan todas las miradas. A estas actividades se sumarán shows en vivo, espectáculos y una zona gastronómica con foodtrucks para que los humanos también tengan su espacio de disfrute, lo que convierte al festival en un verdadero paseo para toda la familia.

Las novedades de esta edición incluyen un área dedicada a gatos, un espacio de sustentabilidad y la incorporación de productos de última generación para el cuidado animal. Además, más de 100 expositores desplegarán stands con lo último en alimentos, accesorios, tendencias y servicios para mascotas, reflejando la amplitud del universo pet.

La idea es que cada rincón del festival exprese las múltiples dimensiones de la vida con animales, desde la alimentación hasta la educación, pasando por el ocio compartido.

Un festival donde los animales llevan a sus humanos

Según el último censo, el 80% de los hogares argentinos convive con al menos una mascota. Solo en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 494.000 perros y 368.000 gatos. Mascotear refleja esa transformación cultural: cada vez más personas eligen convivir con animales como parte central de sus hogares, incluso en lugar de tener hijos, y esa relación impacta en todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde el crecimiento de productos y servicios para su cuidado hasta la aparición de nuevas formas de ocio compartido, el universo pet se diversifica a un ritmo acelerado.

"Es un lugar único donde, a través del entretenimiento, se visibiliza y celebra el bienestar animal, alineado con la evolución cultural y económica del mundo mascotero", sostiene Echandi.

En su nueva edición, Mascotear tendrá por primera vez un área dedicada a los gatos y sus familias

El festival también mantiene su costado solidario: un porcentaje de lo recaudado será donado a las organizaciones que participan con sus programas de adopción y cuidado de animales en situación de vulnerabilidad. El evento cuenta con el respaldo de organismos oficiales y ONG, lo que le otorga un fuerte anclaje social.

En caso de lluvia, el encuentro se reprogramará para el 11 y 12 de octubre. Las entradas tienen un valor de $3.000 y se consiguen en el siguiente link: https://linktr.ee/festivalmascotear

Cada mascota debe ingresar con correa estándar y pretal o collar adecuado. El bozal es obligatorio para razas consideradas potencialmente peligrosas (según legislación vigente). Además, cada animal deberá tener identificación con nombre del tutor y teléfono actualizado.

La lógica del evento invierte la fórmula habitual. No son las personas las protagonistas, sino los animales que, literalmente, llevan a sus humanos a disfrutar de un día de conexión, juego y descubrimiento. Esa es la esencia de Mascotear: un festival que combina ternura y espectáculo, negocio y conciencia, y que se consolida como una cita imperdible para quienes entienden que vivir con mascotas es mucho más que compartir techo. Es construir juntos una experiencia de vida.