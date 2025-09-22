Cinco de las golosinas más famosas se transforman en helado de kiosco

Una de las principales marcas de dulces apostó por trasladar sus golosinas a una versión para el verano: desde caramelos a chocolates

Con la llegada de la primavera a la Argentina, el calor ya se empieza a sentir en todo el país. Esta subida de la temperatura marca el inicio de la temporada alta para la venta de helados. En este contexto, y buscando reactivar las ventas, la tradicional empresa de golosinas Georgalos hizo una apuesta fuerte y decidió convertir algunas de sus marcas más icónicas en helados de kiosco. Bajo el concepto "Georgalos activa el modo helado", la compañía trasladó al freezer sus etiquetas más famosas.

Las golosinas que ahora se podrán disfrutar en versión helado son cinco:

Mantecol

Palitos de la Selva

Flynn Paff

Toddy

Full Maní.

Se trata de un proyecto en el que la compañía hizo una inversión inicial de 1,5 millones de dólares para lanzar una primera tirada de 1,5 millones de unidades, según informó el diario La Nación. Este movimiento estratégico busca entrar en una nueva categoría de mercado y reforzar el vínculo de la marca con los consumidores.

Los nuevos helados de Georgalos: transformó sus principales golosinas en postres de verano

Helado de Palito de la Selva, Mantecol y más: la apuesta de Georgalos

Según el director de Marketing de Georgalos, Gustavo Giménez, la apuesta detrás de este lanzamiento es trasladar la identidad original de cada golosina al formato de helado. Para ello, se cuidó al máximo el proceso de desarrollo de cada producto, utilizando materias primas propias en el caso de Toddy, Full Maní y Mantecol para que el sabor sea el mismo que el de las etiquetas originales. "El helado es un producto asociado al impulso y a la gratificación, de la misma manera que las golosinas. Este proyecto es un sueño hecho realidad", sostuvo Giménez.

Los nuevos helados de Georgalos ya están disponibles en kioscos, tiendas de cercanía y supermercados de todo el país. La empresa, que tiene una trayectoria de más de 85 años y una planta en la localidad bonaerense de Victoria, no descarta expandir la venta a países vecinos como Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay, para consolidarse en el mercado regional.

Georgalos en el mercado local

Dirigida por Miguel Zonnaras, nieto del fundador de la compañía, Georgalos opera con siete plantas: una en La Rioja, una en Villa Mercedes (San Luis), tres en Córdoba y dos en Buenos Aires. También dispone de oficinas centrales en Villa Martelli, que albergan uno de sus centros de distribución, mientras que el otro se encuentra en Córdoba. Y cuenta con un equipo de 2.000 empleados.

Exporta el 80% de sus marcas al mercado latinoamericano y, en el caso del maní, la mitad de la producción se envía al exterior, mientras que el resto es para consumo propio.

Georgalos tiene una variada lista de marcas: Mantecol, Toddy y Palitos de la Selva; Nucrem, chicles Bazooka, los caramelos duros rellenos Pequeños Placeres, los Flynn Paff, Lengüetazo, Full Maní, Full Mint, Flow Cereal, Namur, Flynnies y Nutrifoods.

Miguel Georgalos construyó un imperio con la receta del Mantecol, su producto estrella, que la empresa tuvo que vender en 2001 debido a deudas acumuladas durante la crisis. Actualmente, la compañía está dirigida por uno de sus nietos, Miguel Zonnaras, quien logró recuperar la marca Mantecol en 2022.