The Cheescake Factory abrió su primer local en Argentina: cuánto salen sus famosas tortas

La emblemática marca estadounidense inauguró un "pick up point" en el Alto Palermo, generando gran expectativa entre los fanáticos locales

Alto Palermo fue el escenario elegido para el debut en Argentina de The Cheesecake Factory Bakery. El jueves 25 de septiembre de 2025, la marca abrió oficialmente su local en formato "pick up point", atrayendo a una multitud de personas ansiosas por degustar sus famosos cheesecakes.

El local se encuentra ubicado en el acceso de la calle Beruti, en la planta baja del shopping. Los clientes podrán adquirir porciones individuales de los productos de The Cheesecake Factory Bakery y The Cheesecake Factory At Home a un precio de $12.500.

Porciones importadas y sabores disponibles

Algunos de las tortas disponibles de The Cheescake Factory

En esta primera etapa, se ofrecen tres sabores clásicos: Original, Chocolate con mousse de chocolate belga y Raspberry Swirl, que combina frambuesa con chocolate blanco.

Finca Rosa SRL, la empresa que opera bajo la licencia de The Cheesecake Factory Bakery en Argentina, importó un lote inicial de 4.500 porciones individuales para su venta exclusiva en el local de Alto Palermo.

Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo, expresó su entusiasmo por la llegada de la marca: "Alto Palermo siempre fue el lugar de encuentro por excelencia, sabemos que también lo es para nuestros clientes el espacio donde se conectan con sus marcas favoritas. Lograr el ingreso de esta propuesta nos permite seguir ofreciéndoles el valor diferencial que nos piden, y a las nuevas marcas brindarles un lugar para abrirse las puertas del mercado argentino".

La historia de una marca emblemática en Estados Unidos

La apertura del nuevo local generó entusiasmo entre los consumidores

La historia de The Cheesecake Factory comenzó en 1978 en Beverly Hills, California, Estados Unidos. Desde entonces, la marca se expandió a cerca de 400 locales en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá y varios países de Oriente Medio, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. En Latinoamérica, The Cheesecake Factory ya tiene presencia en México y ahora suma Argentina.

Desde Finca Rosa SRL señalaron: "Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo. Estamos muy ilusionados de traer esta marca y creemos que el pop-up en Alto Palermo es una gran oportunidad para impulsar en el país. A futuro nos imaginamos expandiéndonos con muchos locales y también con presencia en supermercados, porque es un producto que encaja muy bien en ese rubro".

Con esta nueva propuesta, Alto Palermo busca consolidarse como un espacio de experiencias únicas para disfrutar con amigos y familia. El shopping, fundado en 1990, recibe a casi 30.000 personas por día y cuenta con 140 locales, 60 góndolas y 670 cocheras en sus casi 70.000 metros cuadrados. Además, se destaca por la inclusión de propuestas sustentables, como energía solar y moda circular.

La apertura de The Cheesecake Factory Bakery en Alto Palermo representa un hito para la marca y para el mercado gastronómico argentino. Los amantes de los cheesecakes ya pueden disfrutar de los sabores clásicos de esta emblemática marca estadounidense en Buenos Aires.