Cuánto cuesta comer o tomar algo en el nuevo Rock&Feller’s de Palermo, el "Hard Rock argento"

La cadena de restaurantes abrió su local de Palermo, donde tiene vista privilegiada al Hipódromo. Los precios de la carta, desde el desayuno hasta la cena

La cadena de restaurantes Rock&Feller’s inauguró su local de Palermo. Ubicado en el Paseo Gigena, en Dorrego 3570 casi avenida Libertador, tiene vista privilegiada al Hipódromo de Palermo. Un local de 1.600 metros cuadrados para 520 cubiertos con toda la memorabilia de los principales músicos del mundo. La pregunta es cuánto cuesta comer o tomar un trago en este museo del rock palermitano.

Si bien esta cadena nació en Córdoba en 1996, ese local cerró y su creador el arquitecto Guillermo Fernández Christe se hizo fuerte en Rosario, Santa Fe, donde Rock&Feller’s tiene tres locales propios en Boulevard Oroño y Jujuy; en Alto Rosario Shopping y en el histórico Hotel Savoy. Desembarcó en la provincia de Buenos Aires en junio de 2017 con una franquicia en Pilar y hace poco más de un año abrió su segundo restaurante bar franquiciado en Unicenter. El de Palermo es otra franquicia de los mismos dueños de Pilar y Unicenter. Inaugurará su sexto local en Funes y así volverá a Córdoba antes de fin de año.

Rock&Feller’s llegó a la Ciudad de Buenos Aires

Después de más de un año y medio de obra, dirigida por el arquitecto Fernández Christie, el dueño y encargado de desarrollar la arquitectura de todos los locales, llegó a Palermo. En una ubicación privilegiada, tiene 100 metros lineales de frente y una terraza que balconea al Hipódromo. Contrataron a 140 personas que trabajan sin descanso.

Los mozos atraviesan el gran salón con sus bandejas en alto repletas de comidas y bebidas, una costumbre que se ve en todos los RockFeller’s. Todo remite al rock desde el respaldo de las sillas de la barra con las caras de los músicos más famosos hasta el pasillo que atraviesa el local donde hay colgados toda clase de recuerdos de los más reconocidos músicos. Un dato no menor, es el primer restaurante de la cadena que tiene memorabilia en el techo, una hábil decisión para darle más profundidad a techos bajos.

Desde febrero, se ve colgada en la entrada la gigante guitarra roja característica de la cadena, réplica de la guitarra de Eddie Van Halen. Las vitrinas tienen instrumentos musicales, accesorios, ropa de diferentes músicos internacionales. No hay estatuas, si llegarán maniquíes con trajes de varios músicos. Tienen instrumentos y trajes que son réplicas exactas fabricadas por los mismos creadores de los elementos originales. En breve, se suma una máscara réplica de una usada por Madonna.

En esta cadena restaurantes nacida en Córdoba, todo remite al rock

Rock&Feller’s en Palermo

En una primera etapa, el local abre de lunes a jueves de 10 a 2 de la mañana y viernes, sábado y domingo funciona de 10 a 4 de la mañana. Pero la idea es que, en breve, el horario de apertura sea desde las 7 y los fines de semana el local permanezca abierto todo el día.

De lunes a viernes de 12 a 16 horas, excepto los feriados, ofrecen un menú ejecutivo que incluye plato principal más bebida (gaseosa, agua, limonada, chopp de cerveza o copa de vino) y postre por $19.000, con cubiertos.

Los platos del menú son variados desde caesar’s salad, caesar’s chicken salad con pollo, ensalada mediterránea, pechuga de pollo grillada a la leña con papas rústicas, coleslaw y BBQ rock o crepes rellenos de espinaca y queso, macaroni & cheese (pasta con queso cheddar, trocitos de pollo grilllado y parmesano) o small red hot quesadillas (tortilla de trigocrujiente rellena de lomo o pollo con queso muzzarella y salsa pisco acompañada por mix de hojas o papas bastón.

Si se pide fuera del menú, una porción de papas fritas cuesta $8.900; bastones de muzzarella $18.800; aros de cebolla $16.400; rabas $18.000 o una generosa porción de langostinos rebozados por $19.000. Las ensaladas son muy variadas y gourmet y arrancan en los $16.200 y llegan a los $28.500 si se trata de una ensalada de salmón ahumado, una caesar’s de langostinos cuesta $25.500. Las pastas: un crepe relleno de espinaca y queso muzzarella sale $15.600 y llegan a los $29.200 si se trata de pasta negra casera con mariscos.

Una pechuga de pollo grillada a la leña con papas rústicas cuesta $22.400; una trucha patagónica $43.200; un salteado de pollo y vegetales con cremas de curry cuesta $22.700: pero si se pide un medallón de lomo con guarnición sube a $40.700; ojo de bife con guarnición $38.900, salmón rosado grillado con guarnición $38.300 para los vegetarianos hay varios platos, incluido los vegetales asados por 23.800 pesos.

Hay platos de comida mexicana como fajitas desde $33.900, a quesadillas $25.900, entre otras opciones. Una hamburguesa casera de 150 gramos con lechuga, tomate y cebolla caramelizada, panceta crocante, queso cheddar y huevo frito acompañado de papa o ensalada cuesta $23.700. Una burger not meat hecha a base de plantas cuesta $20.500 o un bagel con salmón ahumado cuesta $19.300. Los cubiertos cuestan $2.350 por persona.

Hay menú kids que promedian los $20.000 sin bebidas, hay opciones sin TACC como pollo al strogonoff por $27.700 y una carta variada de postres, cheesecakes y tortas.

El local de Palermo tiene varias pantallas de video wall muy grandes

Cuánto cuesta tomar un café o merendar

Un café o cortado cuesta $4.300 y si es café con leche sale $4.700. Un chocolate con leche $4.700 y un submarino $5.500, hay leche de almendras por $1.800. Las tortas arrancan en $11.000 para la merienda. Si se elige un licuado cuesta $6.300 o una gaseosa $4.500. Una jarra de limonada o pomelada con pepino y menta de un litro y medio cuesta 16.500 pesos.

Bebidas con alcohol

Una copa de vino malbec cuesta $4.900, un chopp de 350 cc. vale $8.300 y si es de 500cc $8.800. No hay cerveza de litro. Todos los días de 17 a 21 horas hay Happy Hour que no es 2 x 1 sino se trata de un descuento entre el 30 y 40% del precio de carta en los tragos.

La carta de tragos tiene toda clase de opciones, desde una caipirinha por $9.700; daiquiri por $9.700; margarita frozen $11.300; Bombay tonic $13.900; Cynar julep $8.800; negroni $11.500; Campari con naranja $8.900; hay una docena de tragos con gin que van de los $7.500 el Blue gin tonic a los $20.400. El trago de Amy Winehouse vale $10.200; el de David Bowie $13.900 o el de Jimi Hendrix 12.600 pesos.

Para los que quieran compartir una jarra de Campari con naranja cuesta $20.800, mientras una copa de Chandon aperitit sale $8.300. La carta de whisky, cognac, tequilas y licores es muy amplia.

Promociones bancarias

Por el momento, el banco Francés si se paga con Modo ofrece un 20% todos los días; Macro Modo 30% todos los días; Supervielle con QR Modo con Master o Visa de jueves a domingo tiene un 30% de descuento y el banco Comafi cerró un descuento de 25% todos los días.

Hay toda clase de opciones para ir a beber algo o cenar, los viernes y sábado se llena, así que es mejor reservar. "Los precios de Rock&Feller’s no son altos, ni en la comida ni la cafetería, que tiene repostería muy importante. Manejamos 6 tramos desayuno, almuerzo, merienda, el after office, la cena y el after hour que sale después de cenar. Tenemos una propuesta gastronómica muy amplia de desayunos, meriendas y menú ejecutivo. Habrá 130 platos diferentes", dijo el arquitecto Fernández Christie.

Un secreto que conocen los fans de la cadena: "Haremos carnes con cocción igual a un steak house americano, una parrilla con leña de quebracho que va encendida, no se usa la brasa, es la leña encendida en el piso de la parrilla con la cocción arriba y nos genera un ahumado particular, la carne se sella y conserva todo el jugo. Habrá carnes blancas: pescados, salmon y pacu que también se hacen a la parrilla", señaló sobre la carta de Palermo.

Se podrá disfrutar de una terraza al frente con vista al Hipódromo donde se harán sunsets con DJ y eventos. Entre las ventajas, "el local tiene varias pantallas de video wall muy grandes. Contamos con un sistema de audio absorbente para que no se escuchen las conversaciones ni los murmullos de la gente", explicó. Las ubicaciones más pedidas son los boxes curvos por eso hicieron 32 para complacer a todos.

La memorabilia que se puede ver

En Rock&Feller’s Palermo hay una guitarra de Eddy Van Hallen del fabricante original; una réplica del emblemático Höfner 500/1 que acompañó a Paul Mac Cartney; la réplica de la guitarra usada por Brian May de Queen; la guitarra de BB King y hay trajes de Elvis Presley realizadas por el más famoso de los vestuaristas. Hay que caminar recorrerlo e ir listo para las selfies ya que el lugar es muy instagrameable.