McDonald’s presenta la nueva McCrispy Chicken Legend y revive un sabor clásico

McDonald’s suma una nueva propuesta a su menú en Argentina y sorprende a los fanáticos del pollo con la llegada de la McCrispy Chicken Legend, una hamburguesa que combina ingredientes de calidad nacional con todo el sabor que los consumidores recuerdan y aman. Con este lanzamiento, la marca vuelve a poner en el centro a uno de los sabores más pedidos por sus clientes, la salsa CBO.

El nuevo producto está elaborado con pollo rebozado, panceta, lechuga fresca, cebolla crocante, queso cheddar y la icónica salsa CBO, todo con pan de papa. La McCrispy Chicken Legend retoma el espíritu de un clásico que marcó a toda una generación de consumidores, reinterpretado ahora con un perfil más fresco y moderno, pensado para las nuevas audiencias que buscan experiencias de sabor intensas, pero también auténticas.

Además de su propuesta gastronómica, el nuevo combo de McDonald’s refleja el compromiso de la marca con la calidad y la producción local, ya que está elaborada con materias primas cuidadosamente seleccionadas y con el respaldo de procesos certificados que garantizan sabor, seguridad y frescura en cada bocado. Cada ingrediente responde a los más altos estándares, acompañando la estrategia de la compañía de ofrecer siempre lo mejor a sus clientes.

La nueva hamburguesa de Mc Donald ’s

"Con la McCrispy Chicken Legend buscamos devolver a los consumidores un sabor mítico, pero renovado, que muchos recuerdan con cariño y que nuevas generaciones podrán descubrir por primera vez. Este lanzamiento es una muestra de cómo en McDonald’s escuchamos a nuestros clientes y transformamos esa conexión en productos que combinan tradición e innovación", comentó Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina.

McCrispy Chicken Legend se lanzó en todos los locales de McDonald’s del país el 30 de septiembre de 2025, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año y reafirmando el rol de la marca como líder en tendencias dentro de la categoría de comida rápida.