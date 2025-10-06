Cuándo es La Noche de los Bares Notables en la Ciudad de Buenos Aires: guía y actividades

La Capital se prepara para homenajear lugares icónicos de la ciudad para que vecinos y turistas puedan acercarse al patrimonio gastronómico y cultural

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar una nueva edición de La Noche de los Bares Notables, una iniciativa que busca rendir homenaje a esos espacios icónicos que son considerados parte fundamental del patrimonio histórico y cultural porteño. El evento, impulsado por el Ministerio de Cultura, ofrecerá más de 120 propuestas gratuitas para toda la familia en 24 barrios de la Capital.

El objetivo central de la jornada es que tanto vecinos como turistas puedan acercarse a estos lugares emblemáticos, disfrutar de su atmósfera única y participar de una agenda cargada de espectáculos, recorridos y una oferta gastronómica especial que combina lo clásico con lo moderno.

La Noche de los Bares Notables: agenda de actividades con tango, jazz y arte

La programación es sumamente variada y se distribuirá en circuitos barriales, fomentando el encuentro y la cultura en cada rincón. Entre las actividades que se podrán disfrutar, se destacan:

Conciertos de Jazz y Bossa Nova: Se presentará un concierto de Bernardo Baraj en el recientemente incorporado Josephina´s Café (Recoleta). Además, habrá un espectáculo de bossa nova a cargo de Belén Pérez Muñiz en el Bar O Bar.

Se presentará un concierto de Bernardo Baraj en el recientemente incorporado Josephina´s Café (Recoleta). Además, habrá un espectáculo de bossa nova a cargo de Belén Pérez Muñiz en el Bar O Bar. Shows itinerantes: El Dúo Criollo Argentino recorrerá los bares del barrio de San Telmo, llevando el espíritu del tango a las calles y salones más tradicionales.

El Dúo Criollo Argentino recorrerá los bares del barrio de San Telmo, llevando el espíritu del tango a las calles y salones más tradicionales. Recorridos y caminatas: Se ofrecerá el recorrido guiado Derivas Urbanas, que unirá bares y espacios de arte cercanos a la calle Florida. También habrá una caminata fotográfica por el Abasto y talleres de modelo vivo, ilustración y collage.

Se ofrecerá el recorrido guiado Derivas Urbanas, que unirá bares y espacios de arte cercanos a la calle Florida. También habrá una caminata fotográfica por el Abasto y talleres de modelo vivo, ilustración y collage. Novedades y clásicos: La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) se sumará a la celebración con un recorrido por la ciudad en un auto antiguo, un clásico del Buenos Aires de los años 20, acompañado por un show de jazz itinerante.

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) se sumará a la celebración con un recorrido por la ciudad en un auto antiguo, un clásico del Buenos Aires de los años 20, acompañado por un show de jazz itinerante. Nuevos notables: Este año participarán espacios que se sumaron recientemente a la lista de Bares Notables, como el Josephina's Café en Recoleta y la Confitería El Greco en Caballito.

La programación completa con horarios y ubicaciones específicas estará disponible en festivalesba.org.

Pop up de cocinas en La Noche de los Bares Notables

Uno de los atractivos principales de la noche será la oferta gastronómica, que buscará fusionar la tradición de estos establecimientos con la impronta de la cocina actual. Bajo el concepto de Pop up de cocinas, reconocidos chefs invitados intervendrán las cocinas de diez bares para proponer menús especiales para la ocasión.

Chefs de renombre como Diego Gera, Liz Fonseca, Julián Díaz y Pedro Díaz, entre otros, visitarán bares emblemáticos de la Ciudad como el Florida Garden, La Giralda, Café Margot, El Federal, Los Galgos y El Roma del Abasto. Estos talentos culinarios pondrán un toque moderno a los platos clásicos de la cocina tradicional porteña.

Además, el evento tendrá un tinte federal con la participación de bares notables de Rosario que forman parte del proyecto "Hermanamientos Bares Notables Rosario/Buenos Aires". Establecimientos como El Bar Junior y El Comedor Balcarce presentarán sus platos destacados en locales porteños como Paulín y El Federal, fomentando el intercambio cultural y gastronómico entre ambas ciudades.

La Noche de los Bares Notables es una invitación a redescubrir estos espacios que, más allá de servir café, conservan viva la memoria y el espíritu cultural de Buenos Aires.