3 lugares clave para comer con vista al río y relajarse en CABA

Este viernes 10 de octubre será feriado nacional, trasladado del lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y, para quienes gustan del pescado, existen tres lugares cerca de la Ciudad de Buenos Aires que, además de buena gastronomía, ofrecen espacios y actividades al aire libre para deleitarse con paisajes costeros entre ciudad y naturaleza.

Por tal motivo, muchas personas y familias buscan desconectarse sin alejarse demasiado del hogar para aprovechar los tres días. Y, a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, hay lugares que invitan a disfrutar de la cocina de río, con platos tradicionales elaborados con productos frescos y vistas que enamoran. Desde el Delta del Tigre hasta las barrancas de San Pedro y el encanto de Baradero, la ruta del pescado fresco se consolida como una experiencia turística y gastronómica ideal.

Para llegar al destino más lejano de esta propuesta se tiene que recorrer 165 kilómetros. Cada uno tiene al Río Paraná como denominador común, pero, los encantos de cada ciudad hace únicos a cada lugar.

Turismo: Tigre y el Delta

A solo 30 kilómetros de la Ciudad, Tigre es un lugar ideal por su corta distancia. Los restaurantes de la costa y del Delta ofrecen menús con pescado fresco, cerveza artesanal y vista directa al río. Allí se pueden realizar paseos en lancha, recorridos por el Delta, visitas al Museo de Arte Tigre y ferias artesanales, mezclando lo mejor del turismo de cercanía con un entorno natural perfecto para pasar el día.

El Delta es ideal para hacer un viaje en lancha

San Pedro y su gastronomía casera

A 165 kilómetros de Buenos Aires, a dos horas de viaje en auto, San Pedro es uno de los destinos más importantes por su gastronomía de río. En su costanera se destacan por los bodegones y parrillas donde la boga y el dorado son protagonistas.