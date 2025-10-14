Histórico canal de TV apaga su señal para siempre a fin de año

Tras más de 40 años ininterrumpidos en todo el mundo, Paramount Global confirmó que MTV dejará de existir como se lo ha conocido en todo este tiempo

El mundo del entretenimiento ha experimentado transformaciones profundas a lo largo del tiempo, pero especialmente en los últimos años con el advenimiento de las redes sociales y el crecimiento exponencial del contenido on demand. Plataformas como YouTube, Spotify y TikTok redefinieron la manera en que el público consume y descubre música. En este contexto de cambio irreversible, el gigante del entretenimiento Paramount Global ha confirmado el ocaso de una era: el canal MTV dejará de existir tal como se lo conoció durante más de cuatro décadas de transmisión continua.

La compañía confirmó que apagará para siempre las señales de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live a partir del 31 de diciembre de 2025. Esta decisión empresarial representa no solo un momento cultural, sino el punto final de la televisión musical y del descubrimiento colectivo de la música. La medida se aplicará primero en Reino Unido e Irlanda, y posteriormente se extenderá a Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Chau MTV: la reconversión del canal principal a los "realities"

Aunque el canal principal de MTV continuará transmitiendo, se someterá a una reconversión completa de su perfil. Su programación hará una transición total hacia los reality shows y el entretenimiento, con programas como Teen Mom y Georgie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7.

El trasfondo de esta decisión va mucho más allá de lo financiero, a pesar de que la medida forma parte de los recortes de costos que acompañan la fusión entre Paramount Global y Skydance Media. Los motivos apuntan a que los canales ya no están siendo rentables, y la compañía busca recortar unos 500 millones de dólares de sus presupuestos ante el avance del streaming y las redes sociales.

Historia de MTV: El legado cultural que transformó generaciones

Lanzado en 1981, MTV fue el primer canal de música las 24 horas y fue sinónimo de cultura pop, juventud y rebeldía. Su debut fue profético, ya que el primer video emitido fue "Video Killed The Radio Star" de The Buggles.

El canal transformó el panorama musical y visual, convirtiendo el videoclip en una forma de arte y moldeando iconos globales, marcando a dos generaciones: la Generación X y los Millennials. MTV fue el escenario del estreno de "Thriller" de Michael Jackson en 1983, amplificó el movimiento grunge con "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana y dio espacio a voces críticas, como la de David Bowie, quien instó a la cadena a abrir espacio a artistas afroamericanos.

Con el nacimiento de programas como MTV Unplugged, el canal ofreció actuaciones icónicas de artistas como Nirvana y Eric Clapton, demostrando que la música televisada podía ser íntima y artística a la vez. No obstante, el modelo televisivo se agotó ante la revolución digital. Ya en 2011, MTV había dejado de mostrar clips musicales en su señal principal y le había delegado esa función a sus canales secundarios, un signo de que el formato musical televisado estaba quedando atrapado en la nostalgia.

Aunque la marca MTV no desaparecerá por completo, ya que mantendrá sus plataformas digitales, redes sociales y eventos insignia como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), el espíritu original del canal, ese que unía a millones frente a la pantalla para descubrir la próxima gran canción, se extinguirá definitivamente a fin de año.