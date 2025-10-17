Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: nueve planes para disfrutar en Capital

Con la llegada de un nuevo fin de semana, que el domingo tendrá el Día de la madre en todo el país, la Ciudad de Buenos Aires presenta una variada agenda

El fin de semana se acerca y, con él, una agenda cultural y recreativa repleta de opciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La celebración del Día de la Madre este domingo será el marco perfecto para disfrutar de planes familiares y al aire libre, como los festejos con danzas folklóricas y música en la tradicional Feria de Mataderos.

Además de las actividades especiales, la música urbana se adueñará de la Usina del Arte con la llegada de referentes del rap argentino como Dani Ribba, mientras que el deporte de alto impacto tendrá su propio escenario en un lugar icónico: el Obelisco. La Plaza de la República se transformará en una cancha de básquet 3x3 al mejor estilo de los eventos globales. Para quienes buscan arte y cultura, el Teatro Colón recibirá a la mezzosoprano letona Elīna Garanča, y los amantes de la historia podrán sumergirse en la Semana de la Arqueología y la Paleontología.

Qué hacer en CABA: Nueve propuestas imperdibles en Buenos Aires

A continuación, la agenda completa de actividades para disfrutar este fin de semana en Buenos Aires:

Día de la Madre en la Feria de Mataderos

Para celebrar a las madres, la Feria de Mataderos presenta una programación especial con espectáculos de danzas y grupos folklóricos. El evento contará con la presentación del ballet Sentir la Tierra, y el gran cierre estará a cargo de Pacha Runa.

Cuándo: Domingo, de 11 a 19 horas.

Dónde: Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales.

Domingo de Coté, para los chicos y la familia en la Usina

La cantante, docente y compositora Coté ofrecerá un show lleno de canciones, juegos y calidez diseñado para los niños y toda la familia, con la participación de Guido Medina y Leandro Kalén.

Cuándo: Domingo a las 17:30 horas.

Dónde: Usina del Arte (Caffarena 1).

Entrada: Con reserva previa en usinadelarte.ar.

El rap argentino irrumpe en la Usina

El auditorio de la Usina del Arte se llenará de sonidos urbanos en una jornada que celebra la fuerza de la escena musical argentina. El referente del género, Dani Ribba, encabezará el espectáculo, que contará también con las presentaciones de Rosebu y Pema.

Cuándo: Sábado a las 19:00 horas.

Dónde: Usina del Arte (Caffarena 1).

Entrada: Con reserva previa en usinadelarte.ar.

Básquet 3x3 en el Obelisco

Al igual que en escenarios internacionales como la Torre Eiffel o las pirámides de Egipto, la Plaza de la República, al pie del Obelisco, se convertirá en una cancha de básquet 3x3. La jornada gratuita reunirá a 24 equipos y más de 200 jugadores, con la adición de DJs y shows en vivo.

Cuándo: Sábado, de 13 a 19 horas.

Dónde: Plaza de la República (Obelisco).

El aura de Elīna Garanča en el Teatro Colón

La mezzosoprano letona Elīna Garanča, considerada una de las voces más reconocidas del mundo de la ópera, se presentará en el Teatro Colón junto al pianista Malcolm Martineau, en el marco del ciclo Aura.

Cuándo: Lunes a las 20:00 horas.

Dónde: Teatro Colón (Tucumán 1171).

Entradas: A la venta en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería.

Los hallazgos arqueológicos más asombrosos de la Ciudad

Comenzó la Semana de la Arqueología y la Paleontología, ofreciendo siete días de recorridos, presentaciones, charlas y conferencias sobre investigaciones de sitios arqueológicos y paleontológicos en la Ciudad.

Cuándo: Siete días de programación.

Entrada: Gratuita, con inscripción previa. Toda la programación en buenosaires.gob.ar/descubrirba.

La aventura de los titiriteros fantásticos

Vuelve a escena la obra Alejandra y los mundos, del grupo de titiriteros del Teatro San Martín, que narra la historia de una niña que, junto a un amigo, inicia un viaje fantástico por diferentes países, enfrentando tormentas y vientos huracanados.

Cuándo: Sábados y domingos a las 16:00 horas.

Dónde: Teatro Regio (Av. Córdoba).

Entradas: Disponibles en complejoteatral.gob.ar.

Uno de los planes para disfrutar con los más chiquitos en Buenos Aires

Pinta BA Photo: las mejores imágenes del 2025

Se realiza una nueva edición de Pinta BA Photo, la feria de arte dedicada a la fotografía más relevante de Latinoamérica. La Foto Galería Sara Facio del Teatro San Martín participa con una selección de las mejores fotografías de sus muestras de 2025.

Cuándo: De viernes a domingo, entre las 14 y las 20 horas.

Dónde: La Rural (Av. Sarmiento 2704).

Entradas: A la venta en laruralticket.com.ar.

El unipersonal sin palabras en el San Martín

El artista francés Étienne Manceau, de la Compañía Sacékripa, protagoniza Vu, un singular espectáculo unipersonal que narra, sin palabras, una divertida e inquietante historia que inevitablemente se descontrola.