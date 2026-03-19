Val Kilmer "revivirá" en una película que no pudo terminar gracias a inteligencia artificial

La avanzada tecnología digital permitirá que el reconocido actor vuelva a la pantalla grande, gracias al apoyo y autorización de sus seres queridos

Val Kilmer volverá a la pantalla grande sin haber pisado nunca un set de filmación. La inteligencia artificial lo hará posible en "As Deep as the Grave", un proyecto que el actor no pudo concretar debido al cáncer de garganta que lo afectó durante años.

La familia del protagonista de Top Gun y The Doors autorizó el uso de la tecnología para recrear digitalmente su imagen. El objetivo es cumplir el deseo del actor de formar parte de una historia que consideraba importante y con la que se sentía profundamente conectado.

Coerte Voorhees, director del film, había elegido a Kilmer para interpretar al padre Fintan cinco años antes de que los problemas de salud lo obligaran a abandonar el proyecto. "Él era el actor que yo quería para este papel. Todo estaba pensado para él", declaró el realizador a Variety.

La selección no era casual. El personaje se basaba en la herencia nativa americana de Kilmer y en su profunda conexión con el suroeste estadounidense, una región que el actor convirtió en su hogar durante sus últimos años de vida activa.

Cómo la inteligencia artificial recreará a Val Kilmer en pantalla

El equipo de producción utilizará imágenes del actor de diferentes etapas de su vida. La familia proporcionó fotografías y videos de su juventud, pero también material de sus años más recientes.

La versión digital de Kilmer aparecerá en un momento clave del film. No se trata de un cameo menor, sino de una participación que Voorhees considera fundamental para la narrativa.

"Su personaje reflejaba la condición real de Val cuando sufría de cáncer de garganta", explicó el director. La enfermedad del actor se incorporará a la caracterización del padre Fintan, creando una conexión entre la realidad y la ficción que el realizador considera "única".

La voz también será recreada artificialmente. Dado que el cáncer afectó severamente las cuerdas vocales de Kilmer, el personaje reflejará esas mismas dificultades para hablar.

Así se verá Val Kilmer en la película 'As Deep as the Grave' gracias a la IA

La historia detrás de As Deep as the Grave

El film narra la historia real de Ann y Earl Morris, dos arqueólogos que realizaron excavaciones en el Cañón de Chelly. Su objetivo era investigar y documentar la historia del pueblo navajo en esa región del suroeste estadounidense.

El proyecto enfrentó múltiples obstáculos. La pandemia de COVID-19 paralizó la producción en sus etapas iniciales, postergando el rodaje durante meses.

Cuando finalmente pudieron retomar el trabajo, Kilmer ya no estaba en condiciones de participar. "Lo teníamos listo para filmar. Estaba pasando por un momento muy, muy difícil de salud y no pudo hacerlo", recordó Voorhees.

Pese a no haber rodado ni una sola escena, el nombre de Kilmer figurará en los créditos. Sus hijos manifestaron reiteradamente lo importante que era el proyecto para su padre y su deseo de que su nombre quedara asociado a esta historia.

El legado espiritual de Val Kilmer y su visión sobre la tecnología

Mercedes Kilmer, hija del actor, emitió un comunicado explicando por qué la familia autorizó el uso de la IA. Describió a su padre como "un hombre profundamente espiritual" que se identificaba con historias de "descubrimiento e iluminación".

La conexión con el suroeste estadounidense era genuina. Kilmer fijó a Nuevo México como su residencia permanente durante los últimos años, una decisión que reflejaba su vínculo con la cultura y el paisaje de esa región.

"Siempre vio las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades narrativas", afirmó Mercedes. Según la joven, ese espíritu innovador es lo que la familia honra al permitir su recreación digital.

El caso de Kilmer no es aislado. La industria del cine explora cada vez más el uso de IA para recrear actores fallecidos o impedidos de actuar por razones de salud.

El debate ético continúa abierto. Mientras algunos cuestionan la legitimidad de "resucitar" digitalmente a personas reales, otros argumentan que, con el consentimiento familiar adecuado, se trata de una extensión natural de las posibilidades narrativas del cine contemporáneo.