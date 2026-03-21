Reconocido por su talento como narrador y editor, dejó una huella imborrable en la crónica deportiva y la historia de la cultura futbolera

Ernesto Cherquis Bialo murió el viernes por la noche. Tenía 85 años y dejó una huella imborrable en el periodismo deportivo argentino.

Fue director de El Gráfico, biógrafo oficial de Diego Armando Maradona y una de las plumas más respetadas del oficio. Su carrera abarcó más de seis décadas de trabajo ininterrumpido en prensa gráfica, radio, televisión y formatos digitales, construyendo un estilo propio que lo distinguió de todos sus colegas.

Aunque nació el 30 de septiembre de 1940 en Montevideo, desarrolló prácticamente toda su vida profesional en Argentina. Aquí forjó vínculos con las figuras más importantes del deporte nacional.

El mundo del periodismo y el fútbol argentino despiden a uno de sus grandes maestros. Su fallecimiento generó un profundo impacto en ambos ámbitos.

La carrera que lo convirtió en referente del periodismo deportivo

Cherquis Bialo tenía una escritura inconfundible. Sabía contar historias como pocos.

Dirigió El Gráfico durante ocho años, un período en el que la revista consolidó su lugar como biblia del deporte argentino. Bajo su conducción, la publicación mantuvo la excelencia narrativa que la había caracterizado desde siempre.

También ocupó el cargo de Director de Medios de la Asociación del Fútbol Argentino. Desde ese rol, tejió relaciones estrechas con los protagonistas del fútbol nacional.

Pero su trabajo más reconocido fue como biógrafo de Maradona. Escribió "Yo soy el Diego de la Gente", la biografía autorizada del Diez, y se convirtió en uno de los periodistas que mejor conoció al ídolo.

A lo largo de su carrera cubrió mundiales, entrevistó a las leyendas del deporte y construyó un archivo de historias que trascendió generaciones, siempre con una mirada analítica y crítica que nunca perdió vigencia.

Incluso cuando se alejó del ritmo frenético de las redacciones, siguió escribiendo. Sus columnas y reflexiones mantenían viva esa capacidad única para leer la actualidad deportiva.

El reconocimiento que llegó meses antes de su muerte

En agosto de 2024, la Legislatura porteña lo distinguió como Personalidad Destacada del periodismo deportivo. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado.

Ese día, Cherquis Bialo definió su profesión con una frase que resumía toda su filosofía. "Soy un contador de historias", dijo.

Y agregó: "Las veces que me designaron para hablar con motivo de algún reconocimiento, el sujeto era el otro porque nuestra vida es el otro".

Esa humildad marcó su forma de trabajar durante décadas. Siempre puso el foco en los protagonistas, nunca en sí mismo.

Pocos meses después de ese homenaje, su salud comenzó a deteriorarse. Una leucemia diagnosticada en 2025 lo llevó a varias internaciones.

Los últimos meses de lucha contra la leucemia

El cuadro de salud de Cherquis Bialo se complicó este año. La leucemia lo debilitó progresivamente.

Tras una primera recuperación que le permitió retomar actividades, las últimas semanas fueron difíciles. Sufrió complicaciones que derivaron en una nueva internación en el Hospital Alemán.

El propio periodista había explicado el origen de su enfermedad en una entrevista reciente. Contó que todo comenzó con una afección respiratoria.

Esa complicación derivó en una neumonía bilateral que afectó gravemente su sistema inmunológico. El debilitamiento alcanzó su médula ósea, desencadenando finalmente la leucemia.

Durante sus internaciones, hubo campañas públicas para conseguir donantes de sangre, lo que evidenció el cariño y respeto que despertaba en la comunidad periodística y deportiva argentina.

El viernes por la noche, su corazón se detuvo. Tenía 85 años y había luchado hasta el final.

La relación única con Maradona que lo definió

Si algo marcó la carrera de Cherquis Bialo fue su vínculo con Diego Armando Maradona. Lo conoció desde sus inicios en Argentinos Juniors.

No fue solo un cronista que cubrió su carrera. Fue su biógrafo, su confidente periodístico, uno de los pocos que entendió las múltiples dimensiones del Diez.

Escribió "Yo soy el Diego de la Gente", la biografía autorizada que se convirtió en referencia obligada. Lo acompañó desde Argentinos hasta sus años de mayor gloria en Europa.

En una entrevista televisiva que se volvió emblemática, Cherquis Bialo dejó una reflexión profunda sobre el ídolo. Sostuvo que no existía un solo Maradona.

Según su mirada, convivían múltiples facetas en una misma persona: el futbolista genial, el padre, el amigo, el rebelde, el mito y también sus contradicciones más oscuras.

Para el periodista, Diego era la síntesis de todos esos contrastes. Un personaje irrepetible que trascendía el deporte.

El mensaje que quedó grabado tras la muerte del Diez

Cuando Maradona murió en 2020, Cherquis Bialo escribió un mensaje que también quedó en la memoria colectiva.

Sostuvo que el Diez había dejado de ser solo el mejor de su época. Con su muerte, se elevaba definitivamente a otra categoría.

"Se convirtió en el mejor de todos los tiempos", afirmó. Y agregó que había alcanzado la dimensión de mito absoluto.

Esa capacidad para encontrar las palabras justas en los momentos históricos fue una de sus marcas registradas. Sabía cuándo una historia trascendía el deporte.

La partida de Ernesto Cherquis Bialo deja un vacío enorme en el periodismo deportivo argentino. Su estilo, su mirada y su habilidad para narrar historias marcaron una época que no volverá.

Quedan sus textos, sus entrevistas, sus columnas. Queda el recuerdo de un periodista que entendió que su vida era contar la vida de los otros.