Cantantes y DJ top, puestos de comida y más: cuándo y dónde es este finde Experiencia BA

Este sábado, la Ciudad de Buenos Aires prepara un festival con artistas de primer nivel y gastronomía de todo tipo para porteños y visitantes

Este sábado 28 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en el epicentro del entretenimiento al aire libre con la llegada de Experiencia BA. El evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, promete una jornada única en el Parque Thays, donde se combinarán shows de artistas consagrados, una propuesta aérea impactante y una feria culinaria con más de 25 puestos seleccionados.

El festival, que comenzará a las 13 y se extenderá hasta la madrugada, busca ofrecer una vivencia integral para vecinos y turistas. Con entrada libre y gratuita, el predio ubicado en Avenida Del Libertador y Ayacucho contará con seis islas temáticas de comida, juegos y actividades con premios para los más chicos durante la tarde, y un line-up musical de lujo para cerrar la noche. Cabe destacar que, en caso de lluvia, la actividad será reprogramada.

Para quienes busquen disfrutar de la gastronomía porteña, habrá opciones para todos los bolsillos: los cafés promedian los $3.000, mientras que la pastelería y heladería parten desde los $3.500. Por su parte, las propuestas de parrillas, restaurantes y pizzerías ofrecen platos a partir de los $10.000, permitiendo probar lo mejor de los bodegones y locales "cool" de la Capital en un solo lugar.

Experiencia BA: Agapornis, Emanero, Fer Palacio y más

La música y el despliegue visual serán los grandes protagonistas de la jornada. Tras una tarde de juegos y recreación, la noche subirá el volumen con la presencia de Agapornis, Emanero y el DJ Fer Palacio. El cronograma oficial de presentaciones es el siguiente:

14:00 a 17:00: Juegos, actividades recreativas y entrega de premios.

18:30 a 20:00: DJs sorpresa para aclimatar el atardecer.

20:30 a 21:30: Show en vivo de Agapornis.

21:55: Gran espectáculo de acrobacia aérea.

22:15 a 23:30: Presentación de Emanero.

23:45 a 00:55: Cierre con Fer Palacio, acompañado de un show aéreo y música en el cielo.

Los 25 puestos de comida en Experiencia BA

La oferta culinaria de Experiencia BA se organiza en seis categorías para facilitar el recorrido de los comensales. A continuación, el detalle de todos los locales que estarán presentes en el Parque Thays:

PARRILLAS Lo de Jesús Gran Paraíso Chori La Cabrera

RÁPIDA COOL Burger Couple The Food Truck Store Arredondo Manfred La Casetta Focaccia Crêperie

BODEGONES San Gennaro El Pastificio de Pablos Monti La Casona de Belgrano

AL PASO CHIC El Hornero de San Telmo Pizza Zën Valenti Hell´s Pizza Mil y pico

GOURMET Shanghai Express Shami Shawarma BERRIA by Sagardi Let it V + KANU (sin tacc)

DULCE & CAFÉ The NYC Cookie NEGRO CAFÉ Surry Hills Buenos Aires Cremolatti Nucha



Con esta propuesta, la Ciudad busca consolidar un espacio de encuentro que resalte la identidad porteña a través de sus sabores y su cultura joven, en uno de los espacios verdes más emblemáticos del barrio de Recoleta.