Encontraron un borrador inédito de Bob Dylan escondido en un libro y será subastado por una fortuna

La casa de subastas Sotheby's ofrecerá un documento literario de colección que estuvo oculto más de cinco décadas por casualidad insólita

Un manuscrito mecanografiado de I'm Not There, escrito por Bob Dylan en 1967, apareció de forma fortuita tras permanecer oculto durante más de cinco décadas. La pieza será subastada con una estimación de entre u$s26.000 y u$s52.000, según informó The Guardian.

El hallazgo ocurrió en circunstancias inesperadas. El documento estaba dentro de una edición original del poema Ankor Wat de Allen Ginsberg, firmada por el poeta y regalada a Sally Grossman en 1969.

Sally Grossman fue la esposa de Albert Grossman, el histórico representante de Dylan durante los años más creativos del músico. Ella no solo formó parte del entorno íntimo del artista, sino que apareció en la icónica portada del álbum Bringing It All Back Home de 1965.

El borrador permaneció guardado en su biblioteca privada hasta su fallecimiento en 2021, momento en que la colección fue transferida a un librero especializado.

Fue ahí cuando sucedió el descubrimiento: la hoja cayó del libro mientras el material era revisado, según detallaron fuentes de la casa de subastas Omega Auctions.

Por qué este manuscrito de Dylan es tan valioso

El borrador de Bob Dylan que será subastado por una fortuna

I'm Not There es considerada una de las composiciones más enigmáticas y valoradas de Bob Dylan. La canción fue grabada en 1967 durante las legendarias sesiones de Basement Tapes, pero no se publicó oficialmente hasta décadas después.

Especialistas de Omega Auctions calificaron el manuscrito como una pieza "extremadamente rara" dentro del archivo dylaniano. Los registros directos del proceso creativo de Dylan son escasos, y este tipo de documentos suelen alcanzar cifras millonarias en el mercado.

La procedencia del papel —clave en este tipo de transacciones— se refuerza por el vínculo directo de Sally Grossman con Dylan. No solo por su cercanía personal, sino por su presencia en la historia visual del músico.

El mercado de manuscritos musicales ha mostrado un auge sostenido: en 2025, dos borradores de Mr. Tambourine Man se vendieron por u$s508.000 en una subasta realizada en Nashville, dentro del archivo personal del periodista musical Al Aronowitz.

Qué más se subasta junto al manuscrito de Dylan

El remate de abril incluirá otras piezas de alto interés para coleccionistas. Entre ellas, el manuscrito original de Black or White de Michael Jackson y un archivo integral vinculado a la producción de OK Computer de Radiohead.

La oferta reúne materiales clave de distintas épocas de la música popular, desde los años 60 hasta finales de los 90.

Los especialistas anticipan que la subasta generará atención global, dado que combina rarezas documentales con piezas de artistas cuyo legado sigue en crecimiento comercial.

El manuscrito de I'm Not There será uno de los lotes destacados. Su historia —un hallazgo fortuito tras medio siglo de olvido— lo convierte en una pieza única dentro del universo Dylan.