Evento de bodegones con platos a $13.800: cuáles participan y cómo reservar

Bodegonmanía llega con una nueva edición del evento en el que por tres días, más de 40 restaurantes ofrecerán sus mejores platos al costo

Los amantes de la cocina abundante y tradicional tienen una cita marcada en el calendario. Los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de abril, regresa Bodegonmanía, el evento masivo que reúne a los templos gastronómicos más icónicos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Durante estas tres jornadas, más de 40 bodegones seleccionados ofrecerán su "especialidad de la casa" a un precio promocional único de $13.800, incluyendo el costo de servicio.

La iniciativa, impulsada por la reconocida influencer Rocío Strat (popularmente conocida como "La Chica del Brunch"), busca fomentar las salidas a comer afuera en un contexto económico desafiante, permitiendo que el público acceda a platos de alta calidad a precios populares. La propuesta es variada e incluye desde clásicos porteños hasta cocina española y parrilladas.

Bodegonmanía: cómo reservar para comer en un bodegón por $13.800

Es fundamental destacar que el precio promocional de $13.800 solo está disponible para quienes realicen la compra anticipada. Los restaurantes atenderán de forma normal con su carta habitual, pero el beneficio de Bodegonmanía es exclusivo para los portadores del código.

Los pasos para participar son:

Compra anticipada: Se deben adquirir los tickets a través de la plataforma Passline (el link se encuentra en el perfil de Instagram @bodegonmaniafest).

Selección: Al comprar, se debe elegir el bodegón específico, el día y el turno (el horario general del evento es de 12:00 a 15:00) .

. Canje: El día seleccionado se presenta el código QR en el local. Se recomienda hacer captura de pantalla del código por si falla la señal de internet.

Condiciones: La promoción es válida únicamente para consumo en el salón, no incluye bebida, postre ni servicio de mesa. Dado el volumen de gente, se sugiere reservar mesa telefónicamente en el local elegido una vez comprado el ticket.

Bodegonmanía: listado completo de los bodegones participantes

Para esta edición 2026, la oferta se extendió tanto en CABA como en distintos puntos del Conurbano. Aquí, todos los locales donde se podrá canjear el beneficio:

Don Juan Bar

Pietro Cantina

El Boliche de Nico

La Segunda

El Garage Cantina

Daimus cocina Española

Bodegón Sahores

Los Bohemios

El Bodegón de Benito Nazar

Manolo

Bodegón La Carpita

La Normita

Chicha Bodegón

Jugador Nro 12 Bodegón

Viejo Mundo

El Globito

Bodegón a Mis Viejos

Barcelona Asturias

Apolonia (sedes Morón, Montegrande y Haedo)

Malas Hermanas

La Pipeta

Guapo

Abruzzese Grill

Abruzzese

El Halcón

Boca de Lobo

Lo de Lucas

El Tábano

Restaurante ABC

Mercado del Centro

El Gaucho

Sandoval

Parecchio

La Caldera (sedes Boyaca y Mitre)

Bodegón Español Caballito

Puesto 54

Club El Progreso

La Patrona

El Mesón de Guadalupe

El Unión

Taffer

La Desir

La Martona de Arenales

Bodegón la Canchita

El evento no se suspende por lluvia y, al tratarse de un precio promocional, los organizadores advierten que los tickets no tienen cambio ni devolución, por lo que se recomienda revisar bien el lugar y la fecha antes de finalizar la compra.