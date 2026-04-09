Evento de bodegones con platos a $13.800: cuáles participan y cómo reservar
Los amantes de la cocina abundante y tradicional tienen una cita marcada en el calendario. Los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de abril, regresa Bodegonmanía, el evento masivo que reúne a los templos gastronómicos más icónicos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Durante estas tres jornadas, más de 40 bodegones seleccionados ofrecerán su "especialidad de la casa" a un precio promocional único de $13.800, incluyendo el costo de servicio.
La iniciativa, impulsada por la reconocida influencer Rocío Strat (popularmente conocida como "La Chica del Brunch"), busca fomentar las salidas a comer afuera en un contexto económico desafiante, permitiendo que el público acceda a platos de alta calidad a precios populares. La propuesta es variada e incluye desde clásicos porteños hasta cocina española y parrilladas.
Bodegonmanía: cómo reservar para comer en un bodegón por $13.800
Es fundamental destacar que el precio promocional de $13.800 solo está disponible para quienes realicen la compra anticipada. Los restaurantes atenderán de forma normal con su carta habitual, pero el beneficio de Bodegonmanía es exclusivo para los portadores del código.
Los pasos para participar son:
- Compra anticipada: Se deben adquirir los tickets a través de la plataforma Passline (el link se encuentra en el perfil de Instagram @bodegonmaniafest).
- Selección: Al comprar, se debe elegir el bodegón específico, el día y el turno (el horario general del evento es de 12:00 a 15:00).
- Canje: El día seleccionado se presenta el código QR en el local. Se recomienda hacer captura de pantalla del código por si falla la señal de internet.
- Condiciones: La promoción es válida únicamente para consumo en el salón, no incluye bebida, postre ni servicio de mesa. Dado el volumen de gente, se sugiere reservar mesa telefónicamente en el local elegido una vez comprado el ticket.
Bodegonmanía: listado completo de los bodegones participantes
Para esta edición 2026, la oferta se extendió tanto en CABA como en distintos puntos del Conurbano. Aquí, todos los locales donde se podrá canjear el beneficio:
- Don Juan Bar
- Pietro Cantina
- El Boliche de Nico
- La Segunda
- El Garage Cantina
- Daimus cocina Española
- Bodegón Sahores
- Los Bohemios
- El Bodegón de Benito Nazar
- Manolo
- Bodegón La Carpita
- La Normita
- Chicha Bodegón
- Jugador Nro 12 Bodegón
- Viejo Mundo
- El Globito
- Bodegón a Mis Viejos
- Barcelona Asturias
- Apolonia (sedes Morón, Montegrande y Haedo)
- Malas Hermanas
- La Pipeta
- Guapo
- Abruzzese Grill
- Abruzzese
- El Halcón
- Boca de Lobo
- Lo de Lucas
- El Tábano
- Restaurante ABC
- Mercado del Centro
- El Gaucho
- Sandoval
- Parecchio
- La Caldera (sedes Boyaca y Mitre)
- Bodegón Español Caballito
- Puesto 54
- Club El Progreso
- La Patrona
- El Mesón de Guadalupe
- El Unión
- Taffer
- La Desir
- La Martona de Arenales
- Bodegón la Canchita
El evento no se suspende por lluvia y, al tratarse de un precio promocional, los organizadores advierten que los tickets no tienen cambio ni devolución, por lo que se recomienda revisar bien el lugar y la fecha antes de finalizar la compra.