La botella de vino más cara de la historia: ésto es lo que pagaron en Nueva York

Un comprador anónimo rompió el récord que se había establecido en 2018 y se quedó con un ejemplar que data del año 1945: se trata de un Pinot Noir

El mercado de las subastas de lujo acaba de marcar un hito que sacude al mundo de la enología. En la reciente subasta anual La Paulée de Acker, celebrada en la ciudad de Nueva York, una botella de Domaine de la Romanée-Conti (DRC) de 1945 fue vendida por la astronómica cifra de u$s812.500. Este monto no solo representa un aumento de casi el 50% respecto al récord anterior, sino que posiciona a esta etiqueta como la pieza más codiciada en la historia del coleccionismo de vinos.

El récord previo, establecido en 2018, también pertenecía a una botella del mismo productor y cosecha, que en aquel entonces se había vendido por u$s558.000. Este ejemplar en particular proviene de la bodega personal de Robert Drouhin, una figura legendaria que dirigió la casa Maison Joseph Drouhin durante casi medio siglo. Según los especialistas de Acker, este resultado termina de cimentar a la añada 1945 como el "santo grial" de los tintos.

La botella de vino récord: pagaron más de 800.000 dólares

A muchos les cuesta creer que un vino pueda alcanzar el precio de una obra de arte o de una propiedad de lujo. Sin embargo, detrás de este Pinot Noir de Borgoña existen factores históricos y técnicos que lo vuelven irrepetible:

Escasez extrema: En 1945 solo se produjeron unas 600 botellas. Actualmente, quedan muy pocas en condiciones de ser subastadas.

En 1945 solo se produjeron unas 600 botellas. Actualmente, quedan muy pocas en condiciones de ser subastadas. El fin de una era: Esta fue la última cosecha producida antes de que la bodega arrancara sus vides más antiguas. Esas plantas habían sobrevivido a dos guerras mundiales y representaban casi un siglo de historia.

Esta fue la última cosecha producida antes de que la bodega arrancara sus vides más antiguas. Esas plantas habían sobrevivido a dos guerras mundiales y representaban casi un siglo de historia. Vides "Pre-Filoxera": Las uvas provenían de plantas que no habían sido injertadas para resistir la plaga de la filoxera (un insecto que diezmó los viñedos europeos a finales del siglo XIX). Los conocedores sostienen que estas vides producen una complejidad y profundidad imposibles de replicar hoy.

Las uvas provenían de plantas que no habían sido injertadas para resistir la plaga de la filoxera (un insecto que diezmó los viñedos europeos a finales del siglo XIX). Los conocedores sostienen que estas vides producen una complejidad y profundidad imposibles de replicar hoy. El Terroir: Domaine de la Romanée-Conti es considerado el viñedo más prestigioso del mundo por su suelo y microclima únicos en Francia.

Vinos más caros del mundo: el dominio absoluto de Romanée-Conti

La influencia de esta bodega en el mercado es tal que, según datos de Sotheby’s, sus etiquetas representan el 17% del volumen total de ventas de vino en subastas de élite, duplicando a su competidor más cercano, Pétrus.

Más allá de la calidad líquida, el valor de esta botella de 1945 reside en su potencial de guarda. El hecho de que un vino siga siendo elegante, equilibrado y complejo después de ocho décadas es lo que transforma a una simple bebida en una pieza de colección. Para el comprador anónimo, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva, esta adquisición representa no solo una inversión financiera, sino la posesión de un fragmento líquido de la historia del siglo XX.