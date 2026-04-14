Alerta spoiler: anuncian la última temporada de "El Encargado" con un inesperado final

Disney Plus informó que el 1° de mayo se estrenará la nueva temporada de la serie protagonizada por Guillermo Francella con una imagen que dio que hablar

La expectativa por el regreso de Eliseo, el portero más famoso y manipulador de la televisión argentina, ha alcanzado niveles de tensión absoluta. En las últimas horas, las redes sociales de Disney+ sacudieron a los fanáticos con una placa promocional que no deja lugar a medias tintas: una foto en blanco y negro de Guillermo Francella, con una cinta de luto y la leyenda "Eliseo Omar Basurto 1962 - 2026". Bajo el lema "Todos vamos a morir", la plataforma confirmó que la cuarta temporada se estrenará el próximo 1° de mayo.

Si bien no hay una confirmación oficial de que sea la última entrega de la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la imagen sugiere un desenlace fatal para el protagonista. ¿Se trata de una movida de prensa magistral o realmente estamos ante el fin de Eliseo? Lo cierto es que, en esta nueva etapa, el poder del encargado se expande hacia esferas mucho más altas, rozando los círculos más influyentes del país, lo que lo vuelve un blanco tan peligroso como vulnerable.

La nueva temporada de El Encargado se estrena el 1° de mayo en Disney+

Nueva temporada de El Encargado

La sinopsis oficial de esta cuarta temporada adelanta que Eliseo llegará al límite. Mientras maneja los hilos con su habitual maestría, una conspiración comienza a tejerse desde las sombras con un único objetivo: su destrucción total. En el centro de este plan aparece, una vez más, su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity), en un enfrentamiento que promete ser el más épico de toda la saga.

La gran incógnita que los seguidores podrán develar desde el primer día de mayo es hasta dónde está dispuesto a llegar Basurto para sostener su lugar y si la placa de defunción es un spoiler literal o una metáfora de su caída social y profesional.

El Encargado: elenco de lujo y nuevas figuras

Además del regreso de Francella y Goity, esta temporada suma un despliegue de figuras impresionante. Entre los regresos confirmados están Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale, Paker, y Darío Barassi. Sin embargo, lo que más llama la atención son las nuevas incorporaciones y participaciones especiales:

Arturo Puig: interpretará al Presidente.

Diego Velázquez: se pondrá en la piel del Jefe de Gabinete.

Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Norman Briski: tendrán participaciones clave en el desarrollo de la trama.

Claudia Fontán y Mirta Busnelli: también se suman al universo de "El Encargado".

La cuarta temporada llegará con todos sus episodios disponibles desde el arranque en Disney+. Habrá que esperar apenas unas semanas para descubrir si la provocadora imagen de la plataforma es el cierre definitivo de una era para la ficción nacional o simplemente un nuevo juego de sombras de Eliseo.