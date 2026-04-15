Cafecito BA: cuándo es y cuánto cuesta tomar y comer en el gran evento porteño

Ya en pleno otoño, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición de la feria de cafeterías de especialidad con opciones económicas

El ritual del café es una parte indisoluble de la identidad porteña. Ya sea como una pausa necesaria en medio de la rutina o como la excusa perfecta para un reencuentro, el "pocillo" es el protagonista de la vida social en Buenos Aires. Para celebrar esta tradición y potenciar a los emprendedores locales, este fin de semana vuelve Cafecito BA. Se trata de la primera edición del 2026 de este evento masivo que el año pasado logró convocar a más de 350.000 personas en sus siete entregas.

La cita tendrá lugar este fin de semana, el sábado 18 y domingo 19 de abril, en un entorno inmejorable: la Plaza de las Naciones Unidas, ubicada en Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901, al pie de la emblemática Floralis Genérica. Con entrada libre y gratuita, la feria se presenta como el plan ideal para disfrutar las tardes de otoño al aire libre, combinando la mejor gastronomía con una agenda cultural que incluye desde cine inmersivo hasta el cierre musical de una de las bandas más icónicas del país.

En esta oportunidad, los asistentes se encontrarán con más de 25 puestos de cafeterías de especialidad y pastelerías premium. El evento no solo busca ser un espacio de disfrute, sino también un motor para el sector gastronómico, permitiendo que marcas consagradas y tostadores emergentes muestren su trabajo ante miles de potenciales clientes. Además, como es costumbre en estas ediciones de BA Capital Gastronómica, habrá opciones para todos los gustos, incluyendo alternativas sin TACC y propuestas aptas para toda la familia, incluidas las mascotas, ya que el evento es 100% pet friendly.

Cafecito BA: precios y propuestas gastronómicas

Uno de los puntos que más consultan los vecinos es el valor de las consumiciones. En un esfuerzo por mantener la accesibilidad, la organización informó que se podrán encontrar opciones de café de especialidad a partir de los $4.000. Por su parte, la pastelería, tanto dulce como salada, iniciará con opciones desde los $3.500, permitiendo armar un combo de merienda o desayuno por valores competitivos respecto a los locales fijos.

La lista de participantes incluye nombres de gran trayectoria y propuestas de autor:

Clásicos y pastelería: Maru Botana, Dos Escudos, Confitería Ideal y Próspero Velazco.

Especialidad y tostadores: Juan Valdez, Gontran Cherrier, Bilbo, DOC Café y Boreal Café.

Propuestas emergentes: Al Diablo Coffee Roasters, Borja Café, Lobo Café y Sasha Pasteles.

Shows en vivo y cronograma de actividades en Cafecito BA

Más allá de la oferta gastronómica, Cafecito BA se destaca por su nutrida agenda de entretenimiento. El punto más alto del fin de semana será el sábado a las 18:20, cuando Los Pericos suban al escenario principal para un show gratuito que promete repasar todos sus hits. Pero la música comenzará mucho antes, con sets de saxo, tributos a The Beatles y el cierre de cada jornada con la "Coffee Rave", una experiencia con DJvinilos para bailar mientras cae el sol.

Además de los shows, el evento contará con actividades interactivas como:

Cine inmersivo: Una experiencia para acompañar el café con visuales y series.

Living librería: Un sector diseñado para quienes disfrutan de combinar la lectura con una infusión caliente.

Mística y arte: Lectura de la borra de café (de 16 a 18:30 h) y retratos de rostros animados en vivo.

Espacio para chicos: Un sector de juegos infantiles con inflables, pista de Scalextric, metegol, ping pong y kermés con premios.

La feria funcionará el sábado de 10:30 a 20 y el domingo de 10:30 a 18. Dada la gran afluencia de público que se espera tras el éxito de las ediciones anteriores, se recomienda llegar temprano y aprovechar los espacios verdes de la plaza. Para quienes busquen una experiencia completa, la lectura de la borra del café y los retratos animados son de las actividades más demandadas, por lo que suelen generar filas rápidas.

Cafecito BA no es solo una feria de comida; es la puesta en valor del trabajo de baristas, pasteleros y tostadores que hoy posicionan a Buenos Aires como una de las capitales del café en el mundo. Con propuestas para todas las edades y un entorno rodeado de museos y facultades, este fin de semana el aroma a grano recién molido será el dueño absoluto del barrio de la Recoleta.