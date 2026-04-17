Se viene la Fiesta del Alfajor Regional, con 70 productores y entrada gratuita para todos

Durante dos días en mayo, una feria regional ofrecerá exquisitos productos dulces, talleres, shows y sabores únicos del interior bonaerense

San Antonio de Areco se prepara para recibir a 70 productores de alfajores artesanales el primer fin de semana de mayo. La Fiesta del Alfajor Regional vuelve a la Plaza Ruiz de Arellano con entrada libre y gratuita.

El evento se realizará el 2 y 3 de mayo de 2026, de 10 a 20 horas. Habrá degustaciones, espectáculos en vivo, talleres para chicos y un concurso que premiará a los mejores alfajores con medallas de oro, plata y bronce.

La plaza central del pueblo se convertirá en una vidriera gastronómica a cielo abierto. Visitantes de toda la provincia podrán recorrer puestos, probar sabores y llevarse productos directamente de las manos de los productores.

La cuarta edición confirma el crecimiento sostenido del evento: la convocatoria ya ocupa completamente la plaza central, algo que en sus primeras ediciones parecía difícil de alcanzar, y los organizadores proyectan superar los 2.000 alfajores vendidos por puesto que marcó la edición anterior.

Un alfajor gigante de 2 metros que promete batir récords

Uno de los momentos más esperados del fin de semana será el corte del alfajor gigante de 2 metros de diámetro. Es una de las apuestas récord dentro de este tipo de celebraciones gastronómicas en Argentina.

En 2025 el alfajor llegó a 1,2 metros de diámetro. Esta vez buscan superar esa marca con una pieza aún mayor.

La masa estará a cargo del equipo de Raíces de Cacao. Luego trabajarán junto a una institución pública local para completar el armado antes del tradicional corte abierto al público.

Este momento suele convertirse en uno de los más convocantes del evento: vecinos y visitantes se reúnen alrededor del escenario principal para compartir la degustación, en una experiencia que combina espectáculo y tradición gastronómica.

Areco juega de local con el tercer mejor alfajor del mundo según TasteAtlas

La edición 2026 llega con un dato que potencia el perfil alfajorero del destino. Participará La Olla de Cobre, reconocida por la plataforma TasteAtlas como el tercer mejor alfajor del mundo.

El ranking internacional ubicó a este clásico arequero apenas por detrás de El Nazareno, de Villa Carlos Paz, y Goulis Intenso Negro, de Capital Federal.

El año anterior La Olla de Cobre había alcanzado el primer puesto mundial. La continuidad de su prestigio dentro del circuito gastronómico internacional refuerza el posicionamiento de San Antonio de Areco como uno de los polos alfajoreros más importantes de Argentina.

Setenta productores de todo el país competirán por el podio

Para este año participarán entre 60 y 70 alfajoreros. De ese total, 13 serán productores locales, consolidando el perfil federal de la propuesta.

El concurso premiará con medallas de oro, plata y bronce a los tres productos destacados por el jurado. Es una oportunidad para que pequeños productores artesanales ganen visibilidad frente a un público masivo.

Los números también acompañan el fenómeno. En la edición anterior se vendieron en promedio 2.000 alfajores por puesto durante el fin de semana.

Los organizadores proyectan superar ese volumen este año, en un contexto de alta convocatoria turística para el pueblo bonaerense.

La feria funcionará ambos días entre las 10 y las 20 horas, con actividades pensadas para todo público. Habrá talleres para chicos, espectáculos en vivo y momentos especiales como el corte del alfajor gigante.

San Antonio de Areco queda a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los destinos más elegidos para escapadas de fin de semana por su combinación de tradición gaucha, gastronomía y cercanía con la capital.