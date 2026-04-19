VIDEO | El cura DJ que emocionó a miles de personas en Plaza de Mayo con música electrónica

Miles de personas llenaron la Plaza de Mayo y las calles cercanas para homenajear al Papa Francisco en una noche cargada de emoción, a un año de su muerte. La figura del evento fue el padre Guilherme Peixoto, un sacerdote portugués que se hizo conocido en todo el mundo con sus sets como dj que combinan música electrónica, video arte y liturgia católica.

Con su particular propuesta de evangelización a través de la música electrónica, Guilherme logró conectar con un público joven, en un clima de espiritualidad y cultura contemporánea. Su presentación no solo atrajo a una multitud, también reflejó una Iglesia que busca nuevos lenguajes para transmitir su mensaje, en sintonía con el legado del Papa Francisco, que falleció el 21 de abril del año pasado, y su impulso por la cultura del encuentro.

"El mensaje de nuestro Jorge Mario Bergoglio está más vivo que nunca, en una Ciudad que abraza la diversidad. La propuesta de Guilherme nos hizo sentir que Francisco estuvo hoy entre nosotros: él permanece en el corazón de cada uno de quienes se emocionaron con esta gran misa del siglo XXI", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras el encuentro con el sacerdote junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña. También participaron el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la Directora de Cultos, Pilar Bosca.

El evento, organizado por la Asociación Civil "Miserando", se consolidó como una expresión masiva con una convocatoria que superó las expectativas y desbordó la Plaza de Mayo. Y refleja el interés de miles de personas en torno a valores como la fe, la solidaridad y el encuentro.