El esperado show tendrá en parte acceso gratuito y actividades para familias y fanáticos, además de cobertura especial y valores de entradas preferenciales

Franco Colapinto protagonizará un momento histórico para el automovilismo argentino. Este domingo, el piloto de Alpine conducirá un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires ante miles de fanáticos que ya se preparan para vivir un espectáculo único en Palermo.

El evento llega en el momento justo. Tras la cancelación de los Gran Premio de Bahrein y Arabia Saudita, el pilarense aprovechará este parate para realizar una exhibición sin precedentes antes del regreso oficial de la temporada de Fórmula 1.

La expectativa es máxima. Las entradas para las tribunas se agotaron en minutos y ahora toda la ciudad se prepara para recibir al monoplaza que romperá un silencio de más de una década.

Día y horario confirmado para la exhibición de Colapinto

El show comenzará oficialmente a las 11:00 horas del domingo 26 de abril. El escenario elegido es el barrio de Palermo, donde se montó un trazado urbano especialmente diseñado para la ocasión.

El circuito tiene una extensión de 2,9 kilómetros. El recorrido se desarrollará sobre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, cubriendo el tramo desde el Monumento a los Españoles hasta las inmediaciones de las avenidas Casares y Bullrich.

El mapa del recorrido que hará Colapinto durante su exhibición

Colapinto realizará varias salidas a pista durante la jornada. El número exacto de pasadas aún no fue confirmado oficialmente, pero se espera que el piloto pueda acelerar a fondo en varios momentos del evento.

La preparación fue intensa. El Gobierno de la Ciudad trabajó con empresas constructoras en turnos nocturnos para reasfalttar tramos completos de Avenida del Libertador y garantizar que la superficie esté en condiciones óptimas.

Qué auto manejará Franco Colapinto en Buenos Aires

El pilarense se subirá a un Lotus E20 del año 2012. Este monoplaza está equipado con un potente motor Renault V8 que le permitirá mostrar todo su talento en las calles porteñas.

El auto lucirá la livery actual de Alpine. Se trata del mismo modelo que en su momento condujo Kimi Raikkonen, una leyenda de la categoría que dejó su huella en este chasis durante la temporada 2012.

La elección no es casual. Alpine busca conectar su presente con ese pasado exitoso, mostrando la evolución de la escudería francesa a través de los años.

Cómo ver la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

Aunque las entradas para las tribunas ya no están disponibles, miles de fanáticos podrán seguir el evento desde sectores gratuitos ubicados en los alrededores del circuito.

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. También habrá cobertura minuto a minuto en medios digitales especializados.

Para quienes vayan al lugar, las autoridades recomiendan llegar temprano. Se espera una concurrencia masiva y el barrio de Palermo experimentará cortes de tránsito desde primeras horas de la mañana.

Por qué esta exhibición es histórica para Argentina

Este evento marca varios hitos para el automovilismo nacional. Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, un logro que muchos soñaban pero que nunca se había concretado.

Además, la exhibición rompe una sequía de 14 años. La última vez que un monoplaza de F1 circuló por la ciudad fue en 2012, cuando Daniel Ricciardo realizó una demostración con Red Bull en el mismo circuito de Palermo.

El impacto emocional es enorme. Franco representa la nueva generación del automovilismo argentino y su ascenso en la Fórmula 1 despertó una pasión que el país no vivía desde los tiempos de Carlos Reutemann.

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida", aseguró Franco antes del show.

El piloto de Alpine agregó: "Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera".

Franco cerró con un mensaje directo a sus seguidores: "Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".