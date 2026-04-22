Chau a los papelitos en estadios porteños: insólita medida tomada tras el último Superclásico

Tras un incidente reciente, se tomó una decisión inédita para reforzar la seguridad y evitar situaciones de riesgo en el fútbol porteño

Prohibieron los papelitos en todos los estadios de Buenos Aires. El Comité de Seguridad en el Fútbol tomó la decisión este miércoles, apenas tres días después del Superclásico entre River y Boca. La medida es de carácter preventivo y aplicación inmediata.

La resolución alcanza a tribunas, plateas y cualquier sector destinado al público. Fue aprobada por unanimidad en la reunión que se celebró hoy. Participaron representantes de la Liga Profesional, la AFA, los clubes, el Ministerio Público Fiscal y la Legislatura porteña.

El Comité fundamentó la prohibición "en virtud de los hechos acontecidos durante el encuentro disputado el pasado domingo", cuando se registró un principio de incendio en un sector de platea del Monumental, sofocado con celeridad pero que evidenció el riesgo concreto que implican estos materiales.

El organismo, dependiente de la Subsecretaría de Eventos Masivos y Deportivos a cargo de Juan Manuel Castrilli, envió una carta a todos los clubes. El texto es contundente: "No se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos".

Por qué prohibieron los papelitos en los estadios porteños

La decisión se basa en una "evaluación integral del riesgo asociado a la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo". El Comité consideró que, aun contando River con protocolos de contingencia previamente aprobados y recursos adecuados, se produjo un incidente que mostró el peligro.

"Evidencia de manera concreta el potencial riesgo de ignición que dichos materiales implican en contextos de alta concentración de público", sostiene el comunicado oficial. La expresión "por estrictas razones de seguridad del público asistente" aparece como argumento central.

La medida deja de lado una tradición histórica del fútbol argentino que se repitió de generación en generación. Los papelitos cortados eran parte del ritual de bienvenida en los grandes partidos, una postal característica de las gestas memorables de clubes y selección.

El recibimiento récord que desató la polémica

Durante el Superclásico del domingo pasado, la Subcomisión del hincha de River desplegó una logística sin precedentes. La preparación insumió tres semanas de trabajo. Voluntarios y simpatizantes cortaron manualmente 52.000 kilos de papelitos, equivalentes a 50 toneladas, el mayor registro para un recibimiento en la historia del club.

El viernes previo, las labores se extendieron hasta las 23. El sábado continuaron por otras 12 horas. Cada asistente al Monumental halló una bolsa de papeles en su asiento. La directiva era clara: lanzar el contenido al unísono cuando el plantel ingresara al campo.

Esta coreografía colectiva involucró a más de 85.000 personas. El efecto visual se amplificó por la ubicación estratégica de los papeles en los sectores superiores de la tribuna. Desde ahí cayeron para cubrir el césped con los colores blanco y rojo.

Para limpiar los residuos y garantizar la pronta reanudación del encuentro, se alquilaron 50 sopladoras. Un equipo adicional de voluntarios trabajó para retirar los papeles del campo. El anillo del estadio recibió aportes de filiales, socios y simpatizantes, quienes también sumaron banderas y tela tafeta blanca y roja.

Qué alcance tiene la prohibición de papelitos

La medida rige para "todos los estadios ubicados en la Ciudad" de Buenos Aires. No distingue entre categorías de torneos ni tipos de eventos. Tampoco entre clubes grandes o chicos.

El Comité dejó en claro que no habrá excepciones ni autorizaciones especiales para ningún tipo de festejo que contemple el uso de papelitos cortados. La prohibición es categórica y comenzó a regir desde el momento de la notificación a los clubes.

Los equipos porteños deberán informar la novedad a sus hinchas de manera inmediata. La tradición centenaria de cubrir las canchas con papel picado quedó oficialmente prohibida en la capital argentina.