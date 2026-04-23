Cómo conseguir gratis el llavero del Mundial de Coca-Cola

La marca de gaseosas lanzó una promoción en Argentina y las redes sociales explotaron con comentarios sobre el llavero de la Copa del Mundo

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha entrado en su etapa más caliente y, como ocurre en cada cita máxima del fútbol, las marcas líderes empiezan a jugar su partido en las calles. En Argentina, la "fiebre mundialista" encontró un nuevo objeto de deseo que está haciendo explotar las redes sociales: el llavero dorado de la Copa del Mundo de Coca-Cola. Lo que empezó como una acción promocional en puntos de venta se convirtió rápidamente en un fenómeno de culto para coleccionistas, al punto de que ya se ofrecen en sitios de reventa por cifras que rondan los $20.000.

Coca-Cola, uno de los socios globales más antiguos de la FIFA, suele activar su artillería publicitaria en el país de diversas maneras, desde las clásicas etiquetas hasta los centros de canje. Sin embargo, este llavero ha logrado captar la atención por su diseño y exclusividad. Al ser una pieza metálica que replica el trofeo más preciado, los usuarios han volcado sus experiencias en X (ex Twitter) y TikTok, compartiendo mapas de "kioscos amigos" donde todavía se puede conseguir stock.

Llavero del Mundial de Coca-Cola: cómo obtenerlo y dónde lo dan

A diferencia de los sorteos masivos o los canjes por correo, esta promoción está diseñada para fortalecer el canal minorista y premiar la compra inmediata en el mostrador. Según informaron desde los puntos de venta, la mecánica es directa pero depende estrictamente de la disponibilidad del "kit de visibilidad" que la marca entrega a los comerciantes.

Para conseguirlo, los interesados deben seguir estos pasos:

La compra: Se debe realizar la adquisición de dos unidades de Coca-Cola o Powerade (en sus versiones participantes) en un mismo ticket.

El canje: Con la compra, el comerciante entrega el llavero de forma directa.

El stock: Al ser una edición limitada distribuida en locales seleccionados, se recomienda consultar antes de comprar, ya que el furor ha agotado las existencias en muchas zonas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Coca-Cola y el Mundial: el universo de las figuritas y las tapitas plateadas

El llavero dorado es solo la punta del iceberg de lo que la marca tiene preparado para este año. Para los coleccionistas que están en plena tarea de completar el álbum oficial, ya se encuentra activo el sistema de canje de tapitas plateadas por sobres de figuritas. Esta mecánica, que vincula el consumo de la gaseosa con los productos de Panini, es históricamente el motor de ventas más fuerte en almacenes y despensas.

La combinación de estas promociones genera un ecosistema de lanzamientos que alimenta la expectativa por el torneo. Mientras algunos buscan desesperadamente el llavero para lucirlo en sus llaves o mochilas, otros aprovechan cada envase para sumar esos cromos difíciles que faltan en el álbum. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, este tipo de objetos de edición limitada no solo representan un accesorio, sino que se transforman en pequeñas reliquias que los argentinos guardan como testimonio de su pasión por la Scaloneta.