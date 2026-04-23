El técnico de la Selección argentina y uno de sus ayudantes se infiltraron en un bar para ver de cerca las cábalas de los hinchas

Gancia presentó "Camuflado", su nueva campaña publicitaria protagonizada por Lionel Scaloni y Roberto Ayala. La marca de aperitivos apostó a dos figuras clave del cuerpo técnico que consagró a la Selección Argentina en Qatar 2022.

El director técnico y su ayudante de campo le ponen la cara a una estrategia que busca reforzar el vínculo de Gancia con la identidad argentina. El concepto apela a un territorio emocional muy preciso: el fútbol, los encuentros cotidianos y la liturgia previa a cada partido de la Selección.

Qué propone la campaña y por qué se aleja del fútbol épico

La propuesta creativa abandona el tono heroico tradicional. En cambio, se mete en escenas más reconocibles: reuniones entre amigos, hinchas mezclados en la previa, el brindis como ritual compartido.

En ese registro relajado, Scaloni y Ayala aparecen "camuflados" entre la gente. Observan de cerca la pasión y la expectativa que despierta cada competencia internacional.

La narrativa busca capturar la esencia del hincha argentino más allá del resultado. No importa si ganamos o perdemos: lo que cuenta es el momento previo, la ilusión, la cábala.

El concepto central retoma una idea que quedó instalada tras la consagración en 2022: "los argentinos elegimos creer", ahora resignificada bajo el lema "Volvemos a creer".

La campaña convierte esa emoción colectiva en una plataforma de conexión de marca. Apela a códigos culturales profundos: la esperanza, el disfrute compartido, el encuentro previo al partido.

Gancia se posiciona como parte del ritual que rodea al evento deportivo. No busca ser protagonista del partido, sino del momento previo donde se construye la experiencia.

Cómo participar del sorteo y qué premio ofrece la marca

Además del despliegue audiovisual, la acción incluye un incentivo concreto. Gancia sorteará un viaje a Estados Unidos para dos personas, replicando una mecánica que ya había implementado durante el Mundial de Qatar 2022.

La iniciativa busca capitalizar uno de los momentos de mayor conversación global del calendario futbolero.

La marca aprovecha el inicio de un nuevo torneo internacional para reforzar su presencia. El sorteo funciona como gancho para multiplicar el engagement en redes sociales y puntos de venta.

Por qué Gancia eligió a Scaloni y Ayala en lugar de jugadores

La elección del DT y su ayudante no es casual. Ambos integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina representan valores como el compromiso, el trabajo en equipo y la humildad.

Ese perfil contrasta con otros más mediáticos del fútbol. La construcción refuerza la idea de una celebración genuina, sin artificios, alineada con el ADN de la marca líder de aperitivos.

Su presencia garantiza notoriedad sin perder autenticidad. Ese equilibrio resulta clave en campañas que buscan conexión emocional con el consumidor argentino.

Al mismo tiempo, el respaldo simbólico de haber sido parte del cuerpo técnico campeón del mundo les da una credibilidad que ninguna otra figura del fútbol puede igualar en este momento.

Las otras campañas publicitarias de Scaloni y el Ratón Ayala

No es la primera incursión publicitaria del padre de la Scaloneta. Lionel Scaloni ya participó en campañas para Banco Macro, Coca-Cola, Netflix, Aerolíneas Argentinas y Shell.

Además, tuvo una colaboración previa con Gancia en 2024. Su rostro se volvió sinónimo de éxito y confianza para las marcas que buscan asociarse con valores positivos.

Roberto Ayala, por su parte, tuvo fuerte repercusión con el video de seguridad de Aerolíneas Argentinas en 2023. Junto al cuerpo técnico recreó una "charla técnica" adaptada a las normas de vuelo.

Esa pieza se volvió viral y demostró que el Ratón tiene carisma suficiente para funcionar en formatos publicitarios. Su naturalidad frente a cámara lo convierte en un recurso valioso para las marcas que buscan autenticidad.