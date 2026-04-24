Así es la mansión donde vive Julián Álvarez y su familia en España: lujo, comodidad y diseño

Tras mudarse a España, el futbolista eligió una lujosa propiedad en Madrid, con espacios abiertos, piscina y áreas verdes para su familia

Julián Álvarez encontró en Madrid el refugio perfecto. Desde su llegada al Atlético de Madrid, el delantero de 25 años y Emilia Ferrero se instalaron en una propiedad sofisticada que combina diseño contemporáneo con funcionalidad de alto nivel.

La casa, ubicada en una zona residencial de máxima exclusividad, fue pensada bajo criterios arquitectónicos que priorizan la luz natural y la privacidad absoluta. Allí viven junto a Amadeo, su hijo nacido el pasado 2 de enero.

La mudanza no fue casualidad: la pareja buscaba escapar de la exposición mediática que sufrían en su anterior vivienda de Boadilla del Monte, donde los fotógrafos hacían guardia permanente en la puerta.

El diseño responde a una estética minimalista rigurosa. Líneas puras, materiales nobles como mármol y madera clara, y una paleta cromática dominada por blancos y grises definen cada ambiente.

Los ventanales de doble altura conectan el interior con el exterior. El jardín no es solo paisaje: forma parte integral del diseño. Esta transparencia arquitectónica marca el carácter de la residencia.

La entrada de la lujosa mansión en donde vive Julián Álvarez en España - Créditos: captura entrevista Creevy

Una cocina pensada para un deportista de élite

La cocina es uno de los sectores más imponentes. Equipada con tecnología de última generación y mobiliario industrial, responde a estándares profesionales.

Las islas centrales integran electrodomésticos empotrados de alta gama. Un chef personal trabaja allí a diario, preparando platos específicos para las exigencias físicas del futbolista.

El diseño permite funcionalidad total sin sacrificar la estética. Cada elemento fue seleccionado para mantener coherencia visual con el resto de la propiedad.

Jardín multinivel con piscina de nado

La casa cuenta con espacios abiertos, piscina y áreas verdes para su familia - Créditos: captura entrevista Creevy

El exterior sorprende por sus dimensiones. El jardín fue diseñado por especialistas en paisajismo y presenta distintos niveles de vegetación mediterránea.

Una piscina de nado longitudinal ocupa el sector central del área recreativa. A su alrededor, reposeras y una zona chill out completan el espacio de descanso.

El aprovechamiento de la doble altura en ciertos tramos genera una sensación de amplitud que no es habitual en construcciones urbanas tradicionales.

La distribución permite alternar momentos de recuperación física con instancias de ocio familiar. El verde funciona como elemento clave en la búsqueda de tranquilidad.

Una piscina de nado longitudinal ocupa el sector central del área recreativa - Créditos: captura entrevista Creevy

Habitaciones con vestidores amplios y una sala de entretenimiento completa

Los niveles superiores albergan las habitaciones. La suite principal dispone de vestidores de dimensiones considerables y baños revestidos en materiales importados.

Cada detalle decorativo responde a un criterio de coherencia. No hay saturación de objetos ni elementos innecesarios.

La iluminación artificial se basa en sistemas LED indirectos que resaltan texturas de paredes y suelos de madera natural. El resultado es un ambiente cálido sin perder la sofisticación.

La casa incluye un sector de ocio equipado con mesa de billar, dardos y un despacho privado. Estos ambientes permiten al jugador desconectar en un entorno totalmente controlado.

El objetivo es claro: alternar momentos de concentración profesional con instancias de relax familiar, sin exposición mediática.

La casa incluye un sector de ocio equipado con mesa de billar, dardos y un despacho privado - Créditos: captura entrevista Creevy

Por qué dejaron la casa de Bárbara Rey

Antes de instalarse en esta propiedad, Álvarez y Ferrero residían en Boadilla del Monte. La vivienda había pertenecido a Bárbara Rey, un dato que despertó interés constante de la prensa española.

Las guardias permanentes de fotógrafos en el ingreso volvieron insostenible la situación. La pareja priorizó la tranquilidad y decidió mudarse.

La ubicación exacta de la nueva residencia se mantiene en estricta confidencialidad, una decisión que responde a la necesidad de proteger su privacidad en esta nueva etapa como padres.

El presente de Julián Álvarez combina éxito deportivo con estabilidad familiar. A los 25 años, atraviesa una de las mejores etapas de su carrera en el Atlético de Madrid.

Lejos del ruido mediático, la casa madrileña funciona como refugio. Un espacio pensado para el equilibrio, donde arquitectura y diseño acompañan las demandas de un futbolista de élite que acaba de estrenarse como padre.