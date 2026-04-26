La fiesta que faltaba: fecha y lugar del primer Festival provincial de Churros

En pocos días, una localidad del centro del país organizará la primera fiesta provincial del churro, con competencia de pasteleros amateurs y profesionales

El calendario de fiestas gastronómicas de Argentina suma un nuevo y tentador integrante. La ciudad de Monte Cristo, en la provincia de Córdoba, anunció la realización del 1° Festival Provincial del Churro y Sabores Tradicionales. El evento, que promete convertirse en un clásico regional, se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo, transformando a la Plaza Sarmiento en el epicentro del aroma a masa frita y dulce de leche.

La propuesta, impulsada por el municipio local, busca no solo celebrar uno de los alimentos más queridos por los argentinos, sino también potenciar la economía regional y el turismo interno. Con entrada libre y gratuita, la jornada se desarrollará entre las 15:00 y las 20:00 horas, ofreciendo un plan ideal para disfrutar en familia. Un dato clave para los madrugadores: desde la organización confirmaron que las primeras 500 personas en llegar recibirán un voucher para canjear por churros sin costo.

Fiesta del Churro en Córdoba: todo sobre el evento en Monte Cristo

El gran atractivo de la jornada será la competencia para determinar quién elabora el mejor churro de la provincia. El concurso se dividirá en dos categorías bien marcadas:

Amateur: Destinada a aficionados que mantienen la tradición en sus hogares y no comercializan el producto. Para ellos, la inscripción es totalmente gratuita. Experto Churrero: Orientada a profesionales y dueños de food trucks que hacen de la producción de churros su medio de vida.

El jurado estará compuesto por especialistas de la prestigiosa Fundación Celia (Enseñanza Integral Gastronómica), quienes evaluarán minuciosamente el sabor, la textura, la presentación, la originalidad y la higiene de cada pieza. Los participantes deberán presentar seis unidades idénticas y defender su receta ante los expertos. El anuncio de los ganadores y la entrega de premios están previstos para las 19:30, cerrando la jornada con el reconocimiento a los nuevos maestros pasteleros.

Festival del Churro: Música, ferias y sabores regionales

Más allá del concurso central, el festival contará con un sector denominado "Sabores Tradicionales". Allí, emprendedores y productores de la zona exhibirán y venderán delicias regionales como quesos, embutidos, miel y diversas artesanías. La tarde estará ambientada con música en vivo y una feria de emprendedores locales, consolidando una oferta cultural completa.

El intendente Daniel Haniewicz destacó que esta iniciativa busca fortalecer la identidad de Monte Cristo y generar un movimiento económico que beneficie a los comerciantes locales. Para asegurar que la fiesta sea un éxito independientemente del clima, las autoridades informaron que, en caso de lluvia, todas las actividades se trasladarán al predio cubierto Arena Monte Cristo.

Quienes deseen participar de la competencia tienen tiempo de inscribirse hasta el 30 de abril a través de los formularios digitales dispuestos por el municipio. Con el apoyo de instituciones gastronómicas y la expectativa de miles de visitantes, Monte Cristo se prepara para coronar al primer gran campeón del churro provincial.