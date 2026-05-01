Los cuatro mejores lanzamientos de alfajores para probar en mayo de 2026

En los últimos días se promocionaron varias novedades en materia de alfajores, una de las golosinas preferidas de los argentinos

El mundo del alfajor no da respiro y mayo se perfila como un mes clave para los "catadores" de kiosco. Con el invierno a la vuelta de la esquina, las marcas líderes han sacado sus mejores cartas, apostando a sabores intensos y texturas que rompen lo convencional.

Desde el regreso de piezas de colección hasta alfajores que prescinden de la harina, estas son las cuatro opciones que no podés dejar de probar.

Nuevos alfajores en kioscos: listado de cuatro que son furor

El regreso del Alfajor Dubai de Havanna

Lo bueno siempre vuelve. Tras el furor absoluto del año pasado, Havanna confirmó el regreso de su Alfajor Dubai a la oferta fija. Inspirado en la tendencia global del chocolate de los Emiratos Árabes, este alfajor combina la tradición marplatense con la sofisticación del pistacho.