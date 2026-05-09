El búnker más exclusivo del mundo: en medio del mar, autosuficiente y cuesta u$s 12 millones

Ubicada a solo 9km de Copenhague, la histórica fortaleza de Flakfortet salió al mercado inmobiliario y capta la atención de inversores de todo el mundo

El mercado de bienes raíces de lujo suele sorprender con mansiones, campos o viñedos, pero pocas veces ofrece una pieza tan singular como una isla artificial que funcionó como bastión defensivo. En el estrecho de Öresund, Dinamarca, el cartel de venta se posó sobre Flakfortet, una antigua fortificación militar reconvertida en refugio turístico que ahora busca un comprador ambicioso o un hedonista con una billetera lo suficientemente abultada como para desembolsar u$s 11,8 millones (aproximadamente 10 millones de euros).

La inmobiliaria Lintrup & Norgart, encargada de la comercialización, presenta a la isla como "un patrimonio cultural único" donde convergen la historia bélica del siglo XX y la naturaleza del Báltico. Construida entre 1910 y 1916 con dos millones de toneladas de roca, hormigón y arena recubiertas de granito, la isla fue diseñada para albergar a 550 hombres y piezas de artillería pesada como parte del sistema defensivo de Copenhague durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, nunca llegó a entrar en combate y fue finalmente desactivada por la armada danesa en 1968.

Flakfortet: un paraíso autosuficiente con infraestructura moderna

A pesar de su origen austero y militar, Flakfortet ha experimentado una transformación asombrosa. Hoy cuenta con 30.713 metros cuadrados de superficie total, de los cuales casi 10.000 están edificados. El comprador no solo adquirirá tierra firme, sino un complejo operativo que incluye un restaurante con vistas panorámicas al estrecho, salas de conferencias para eventos corporativos y facilidades de alojamiento que atraen a unos 50.000 visitantes cada temporada estival.

La isla Flakfortet, en Dinamarca, se vende por unos 10 millones de euros

Uno de los puntos más atractivos para los inversores es su nivel de independencia técnica. Según detalló Stig Lintrup, director de la agencia inmobiliaria, la isla es totalmente autosuficiente en materia de suministros:

Agua potable: Posee una moderna planta desalinizadora propia.

Posee una moderna planta desalinizadora propia. Energía eléctrica: El suministro está garantizado por dos potentes generadores Scania.

El suministro está garantizado por dos potentes generadores Scania. Conectividad: Durante el verano, un ferry regular une la isla con el centro de Copenhague, facilitando el acceso de turistas y navegantes.

Las reglas de Flakfortet: protección histórica y acceso público

Quien decida invertir en esta fortaleza del Báltico deberá tener en cuenta que no podrá hacer con ella lo que quiera. Desde 2002, Flakfortet está catalogada como monumento histórico protegido. Esto significa que cualquier proyecto de reforma, ampliación o desarrollo debe contar con el aval estricto de la Agencia Danesa de Palacios y Patrimonio Cultural. Además, existe una cláusula innegociable: el nuevo dueño tiene la obligación de mantener la isla abierta al público, preservando su rol como destino de excursión para la comunidad.

En cuanto al perfil del comprador, la inmobiliaria apunta a dos frentes: empresas especializadas en inversiones inmobiliarias únicas o individuos extremadamente adinerados que busquen un refugio de absoluta tranquilidad. No obstante, no se descarta que el propio Estado danés decida recomprar la propiedad, considerando que su ubicación central entre Copenhague (Dinamarca) y Malmö (Suecia) la convierte en una pieza de infraestructura crítica para la seguridad del estrecho. Mientras tanto, este búnker de lujo espera a que alguien se anime a escribir el próximo capítulo de su centenaria historia.