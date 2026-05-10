Hot Sale 2026: Cinco consejos de seguridad que todos deberían leer antes de comprar

El ecommerce se revolucionará estos días en toda la Argentina con la llegada del evento promovido por la Cámara Argentina del Comercio Electrónico

La espera terminó para los buscadores de ofertas. Desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo, la Argentina vivirá una nueva edición del Hot Sale, el evento de ventas online más importante del país. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), esta edición cuenta con la participación de más de 800 marcas que ofrecen descuentos agresivos en rubros que van desde tecnología e indumentaria hasta viajes, hogar y productos de supermercado.

Sin embargo, el frenesí por conseguir el mejor precio suele ser el escenario ideal para descuidos o estafas virtuales. Por este motivo, es vital conocer las herramientas de protección que asisten al consumidor. "La seguridad de la transacción es tan importante como el descuento obtenido", señalan los expertos en consumo, quienes insisten en la importancia de verificar la legitimidad de las tiendas antes de ingresar cualquier dato bancario.

Hot Sale 2026: Cinco recomendaciones para comprar de forma segura

Para navegar este Hot Sale 2026 con tranquilidad, es fundamental seguir estas pautas de seguridad y buenas prácticas comerciales:

Ingresá siempre desde el sitio oficial: Para garantizar que tus datos no sean robados, accedé a las tiendas adheridas únicamente a través de la web oficial de Hot Sale. Verificá que la dirección comience con "https://" y que figure el ícono del candado en el navegador, lo que asegura una conexión cifrada. Revisá el precio final y el stock: Antes de hacer clic en "pagar", confirmá que no existan gastos ocultos. Los costos de envío o instalación deben estar detallados de forma clara. Asimismo, utilizá los filtros de talle, color y disponibilidad para no concretar compras de productos que ya no tienen stock real. Exigí y conservá tu ticket: Guardá la factura electrónica, los correos de confirmación y realizá capturas de pantalla de la oferta publicada. Esta documentación es tu único respaldo para hacer valer la garantía legal, que es de seis meses para productos nuevos y tres meses para usados. Hacé valer el "Botón de Arrepentimiento": Por ley, tenés derecho a cancelar cualquier compra online dentro de los diez días corridos desde que recibiste el producto. No es necesario explicar el motivo, y el vendedor debe hacerse cargo de los costos de devolución del paquete. Seguimiento del envío: Una vez cerrada la operación, asegurate de recibir el código de seguimiento. Realizar el monitoreo del pedido te permitirá detectar a tiempo cualquier anomalía en los plazos de entrega pactados.

Hot Sale: Claves para no perderse las mejores ofertas

Para quienes buscan optimizar su experiencia de compra, se recomienda registrarse en el sitio de Hot Sale y en las webs de las marcas de interés antes del inicio del evento. Esto agiliza el proceso de checkout y permite recibir notificaciones de ofertas "bomba". Además, es aconsejable verificar con anterioridad el límite de la tarjeta de crédito y tener a mano un centímetro si se planea comprar indumentaria, consultando las tablas de talles y sugerencias de calce de cada fabricante.

En caso de que un comercio no respete las políticas de cambio, los plazos de entrega o los derechos básicos, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con canales de denuncia específicos. Se pueden realizar consultas a través de la línea gratuita 147 (opción 6), mediante las redes sociales de @BAconsumidor o iniciando el reclamo formal en la web de Defensa al Consumidor para garantizar una solución efectiva ante cualquier inconveniente.