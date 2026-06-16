Era el Zoo con más animales del país y reabrió tras 10 años con un enfoque totalmente distinto

La provincia de Mendoza ha dado un paso fundamental en materia de reforma ambiental al presentar de manera oficial la reapertura de su histórico zoológico, reconvertido ahora en un moderno Ecoparque. Tras permanecer cerrado al público durante una década, este emblemático pulmón verde ubicado al costado del Cerro de la Gloria, en el céntrico Parque San Martín, dejó inauguradas sus obras de infraestructura ante la prensa y las primeras delegaciones escolares. El acontecimiento marca el cierre de una etapa de abandono y abre el proceso de reconversión ecológica más extenso y ambicioso de toda la región.

La transformación implicó un drástico y profundo cambio de paradigma en la identidad del paseo. La nueva propuesta elimina por completo el viejo esquema de exhibición comercial de ejemplares para el entretenimiento de los seres humanos. En su lugar, las autoridades provinciales diseñaron un centro enfocado de manera prioritaria en la rehabilitación, el rescate y la conservación de la biodiversidad y la fauna nativa. Revertir las condiciones críticas en las que se encontraba el antiguo predio en el año 2015 significó un desafío mayúsculo para los equipos técnicos y veterinarios que trabajaron de forma ininterrumpida a lo largo de los últimos diez años.

Uno de los logros más significativos de la gestión estatal radicó en solucionar la severa superpoblación animal que caracterizaba al antiguo predio. En mayo de 2016, al momento de su cierre, el lugar albergaba a casi 3.000 ejemplares, una cifra que superaba entre cinco y seis veces la capacidad de carga del espacio físico y que lo convertía en uno de los zoológicos con mayor cantidad de animales en todo el mundo.

Mediante una combinación de traslados masivos hacia santuarios especializados y la aplicación de rigurosos programas de control de natalidad -que incluyeron procedimientos de vasectomías, esterilizaciones y la separación estricta de sexos- la población se redujo drásticamente a una tercera parte, contabilizando en la actualidad un total de 1.050 animales bajo estricto cuidado médico.

El Ecoparque de Mendoza empezó a recibir a los primeros visitantes a 10 años del cierre del Zoo

Ecoparque de Mendoza: cómo es el nuevo recorrido peatonal de "observación no invasiva"

La fisonomía del paseo mendocino presenta notables diferencias respecto de la estructura victoriana del siglo pasado. Una de las principales novedades radica en los accesos: mientras que históricamente existía un único ingreso por la Avenida del Libertador, en la actualidad se habilitó una segunda entrada peatonal por la calle San Francisco de Asís, emplazada en el sector que antiguamente ocupaba el recinto de los camellos. Allí se sitúan tres modernos edificios nuevos que serán licitados próximamente para funcionar como restaurantes y áreas de servicios generales.

El trayecto autorizado para los visitantes abarca la parte baja del antiguo predio y está diseñado bajo las siguientes pautas operativas:

Duración y guiado: Transitabilidad a través de senderos naturales peatonales en un circuito autoguíado que demanda entre 40 y 45 minutos de caminata.

Transitabilidad a través de senderos naturales peatonales en un circuito autoguíado que demanda entre 40 y 45 minutos de caminata. Accesibilidad tecnológica: Aunque el paseo cuenta con guías presenciales, la cartelería renovada incorpora códigos QR para que los usuarios puedan acceder desde sus teléfonos celulares a sistemas de audioguías y a un recorrido interpretado por Lengua de Señas Argentina (LSA).

Aunque el paseo cuenta con guías presenciales, la cartelería renovada incorpora códigos QR para que los usuarios puedan acceder desde sus teléfonos celulares a sistemas de audioguías y a un recorrido interpretado por Lengua de Señas Argentina (LSA). Fauna en libertad: Los días de animales enjaulados o estresados por el encierro quedaron atrás. Bajo un concepto de observación no invasiva, el público puede avistar a la distancia algunos ejemplares de ñandúes, cabras de Juan Fernández y dos pecaríes. Asimismo, las liebres maras y los zorritos grises deambulan en total libertad cerca de la gente, bajo la premisa de detener la marcha al acercarse ya que las especies tienden a alejarse de forma natural ante la presencia humana.

Los días de animales enjaulados o estresados por el encierro quedaron atrás. Bajo un concepto de observación no invasiva, el público puede avistar a la distancia algunos ejemplares de ñandúes, cabras de Juan Fernández y dos pecaríes. Asimismo, las liebres maras y los zorritos grises deambulan en total libertad cerca de la gente, bajo la premisa de detener la marcha al acercarse ya que las especies tienden a alejarse de forma natural ante la presencia humana. Infraestructura sustentable: La vieja plaza de juegos infantiles fue totalmente renovada con equipamientos más amigables con el paisaje. A su vez, los antiguos recintos, como el focario o el espacio de los elefantes, serán refuncionalizados; proyectándose, por ejemplo, un teatro a cielo abierto en la zona donde solían habitar los lobos marinos.

Bienestar animal en el Ecoparque de Mendoza: la zona protegida que nunca se podrá visitar

Una de las decisiones más firmes de la actual gestión ambiental es que un cuarto de las 46 hectáreas totales del predio ha sido clausurado de forma permanente y se destinó exclusivamente a "áreas de bienestar animal". Esta zona reservada estará cerrada al público visitante de manera indefinida. Allí habitan los animales que deben permanecer en el Ecoparque de forma definitiva, ya sea porque sus condiciones físicas les impiden regresar a sus hábitats naturales o porque no pueden ser trasladados a otros santuarios internacionales.

En este búnker de protección biológica se concentra la mitad de los ejemplares actuales del parque. Entre ellos se destacan 200 monos babuinos -para quienes se reacondicionó el antiguo jirafario con estructuras adaptadas-, 300 muflones, además de camellos, cebras y pumas. Por otra parte, esta área restringida funciona como el centro de rescate y atención veterinaria de fauna silvestre de la provincia, recibiendo de forma constante a ejemplares heridos o recuperados en procedimientos de secuestro por parte del departamento de Fauna y la Policía Rural. Los animales permanecen allí en etapa de observación y recuperación hasta que los profesionales determinan si están aptos para ser liberados en la naturaleza, destacándose el trabajo realizado con el cóndor andino.

El arte como testimonio del fin del cautiverio

El nuevo diseño del espacio público incorporó diversas manifestaciones artísticas destinadas a graficar la transición histórica del predio. Los nuevos bebederos públicos tienen esculpidas las figuras de los monumentos naturales protegidos de Mendoza, como el gato andino y el cardenal amarillo. A su vez, el ingreso principal exhibe un gran mural que retrata a los animales que fueron protagonistas de la historia viva del antiguo zoológico.

Sin embargo, el atractivo visual más impactante del museo a cielo abierto está compuesto por una serie de esculturas talladas de forma directa sobre troncos y toconas de árboles secos que revestían peligro de derrumbe. Los artesanos moldearon imágenes de pumas, cóndores, guanacos y águilas coronadas. La pieza central de este despliegue artístico es un monumento denominado "La transición". Se trata de una gran escultura en madera que entrelaza las figuras de elefantes, hipopótamos, jirafas, pumas y cóndores. En la base de la estructura se aprecian con nitidez los eslabones de una pesada cadena que, a medida que la obra gana altura hacia la copa, se van rompiendo y desapareciendo por completo, simbolizando de manera metafórica la liberación de los animales y el fin definitivo del encierro.

Aunque la fecha exacta para la apertura masiva al público general está proyectada para finales de este año de 2026, el predio ya mantiene un programa de actividades educativas coordinado con las instituciones escolares. Durante todo el mes de junio, contingentes de escuelas secundarias recorren los senderos interpretativos participando de jornadas de concientización y visitando el antiguo recinto del elefante Tamy para dimensionar las severas condiciones del pasado. Respecto del valor económico que tendrá el acceso a futuro, las autoridades ministeriales precisaron que el precio del ticket aún no está definido, aclarando que el mantenimiento estructural del predio se sustenta históricamente mediante los fondos públicos de la provincia derivados del esfuerzo de los mendocinos.