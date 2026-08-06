Alfajores y ahumados, las dos propuestas gastronómicas para este fin de semana en Capital

La agenda cultural y culinaria de la Ciudad de Buenos Aires se renueva con dos citas imperdibles para disfrutar en familia o con amigos durante los días sábado 8 y domingo 9 de agosto. En el marco del mes de la Pachamama -período en que la cultura popular celebra el consumo consciente y el trabajo de los productores locales-, la Capital Federal albergará dos grandes ferias dedicadas a dos íconos de la gastronomía actual: el campeonato de alfajores artesanales más federal del país y un festival exclusivo dedicado al universo de las carnes ahumadas al estilo smokehouse. Ambas actividades contarán con entrada libre y gratuita y se desarrollarán en el rango horario de 12:00 a 20:00 horas.

La primera parada del circuito goloso tendrá lugar en el barrio de Caballito, mientras que el polo salado desembarcará en el predio de La Rural en Palermo (con acceso peatonal por Plaza Italia) con la llegada del festival de ahumados, una iniciativa que busca rendir culto a la tendencia de la cocina al fuego y al humo. El evento está diseñado como un paseo al aire libre, con espacio pet friendly y estacionamiento dentro del recinto, reuniendo a los principales referentes de la gastronomía BBQ y la comfort food americana.

Campeonato Argentino del Alfajor: más de 80 productores, masterclass y sabores exóticos

El estadio del Club Ferro Carril Oeste (Av. Avellaneda 1240, Caballito) será el escenario del evento más federal del país dedicado a la golosina insignia de la Argentina. Durante ambas jornadas de 12 a 20 hs, el público podrá recorrer los estands de más de 80 productores llegados desde distintos puntos del país -incluyendo delegaciones de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz y Mendoza- para competir por el título de campeón nacional y vender directamente sus creaciones.

La edición llega recargada con una grilla completa de actividades gratuitas para los visitantes:

Actividades en vivo: Habrá jornadas de cata de productos, masterclass dictadas por especialistas de la gastronomía, actividades recreativas para toda la familia y las esperadas premiaciones en vivo para los mejores alfajores del certamen.

Habrá jornadas de cata de productos, masterclass dictadas por especialistas de la gastronomía, actividades recreativas para toda la familia y las esperadas premiaciones en vivo para los mejores alfajores del certamen. Variedad de sabores: Junto a las clásicas recetas de dulce de leche con baño de chocolate o glaseado, los productores presentarán combinaciones disruptivas que desafían el paladar tradicional, como alfajores de asado, queso sardo, provoleta, picantes, roquefort con pera, batata y queso, zapallo o yerba mate.

Junto a las clásicas recetas de dulce de leche con baño de chocolate o glaseado, los productores presentarán combinaciones disruptivas que desafían el paladar tradicional, como alfajores de asado, queso sardo, provoleta, picantes, roquefort con pera, batata y queso, zapallo o yerba mate. Mercado de compras: Una oportunidad única para descubrir y comprar directamente a los pequeños elaboradores los alfajores más premiados de las distintas provincias.

Smoked en La Rural: todo lo que se podrá probar en el festival ahumado

Por su parte, la propuesta gastronómica del festival Smoked abarca una amplia variedad de cortes, guarniciones y bebidas de autor pensadas para los fanáticos de las brasas y la cultura smokehouse: