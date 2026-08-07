El listado de 12 bares emblemáticos de Buenos Aires que pasaron a ser Bares Notables

Los cafés y cafetines porteños constituyen un pilar fundamental de la identidad urbana, la arquitectura y el patrimonio cultural de la Capital Federal. En un acto celebrado en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la incorporación de doce nuevos establecimientos al catálogo oficial de Bares Notables, elevando la nómina protegida a un total de 90 espacios distinguidos. La distinción reconoce el valor patrimonial, la antigüedad, el diseño arquitectónico y el arraigo comunitario de estos locales que funcionan como punto de encuentro vecinal en diversos barrios porteños.

Durante el encuentro de entrega de diplomas, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el valor simbólico de estos comercios tradicionales: "Los Bares Notables guardan la historia de Buenos Aires y también la historia personal de los vecinos. Son refugios de la memoria que valoramos, son nuestros cafés de la esquina y mucho más". La selección estuvo a cargo de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, articulando el trabajo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Económico junto a representantes del sector privado.

Los 12 nuevos Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires

La nueva nómina reúne a establecimientos icónicos repartidos en diferentes comunas porteñas, integrando desde esquinas tradicionales de barrio hasta confiterías históricas de grandes avenidas:

Bar Conde: Conde 701 (esquina Federico Lacroze), Colegiales.

Café Rivas: Estados Unidos 302, San Telmo.

Confitería El Greco: Avenida Rivadavia 5353, Caballito.

Josephina's Café: Guido 1532, Recoleta.

La Orquídea: Avenida Corrientes 4101, Almagro.

La Escuela: Manuela Pedraza 2803 (esquina Vidal), Núñez.

Bar Portuario: Pinzón 102, La Boca.

Boca a Boca: Avenida Benito Pérez Galdós 207, La Boca.

Bar Vía 71: Viamonte 1771, San Nicolás.

La Ópera: Avenida Corrientes 1799, San Nicolás.

Café Cortázar: José A. Cabrera 3797 (esquina Avenida Medrano), Palermo.

Plaza Café: Avenida Rivadavia 4732, Caballito.

Serie documental y fecha confirmada para "La Noche de los Bares Notables"

En el marco del evento se presentó además "La Ruta de Los Notables", una serie documental dirigida por Samir Bitar y producida por la Cámara de Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), con el respaldo del programa Mecenazgo y la Fundación Santander. La realización audiovisual recorre la memoria y los personajes de templos gastronómicos como La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Café Cortázar, Almacén y Bar Lavalle, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda.

Asimismo, las autoridades porteñas confirmaron la fecha oficial para el mayor evento de promoción del sector: la próxima edición de La Noche de los Bares Notables se llevará a cabo el 24 de septiembre, ofreciendo espectáculos artísticos, promociones gastronómicas y circuitos culturales en los establecimientos adheridos de toda la Ciudad.